Bharti Singh के दूसरे बेटे काजू की तस्वीरें हुई लीक, चिंता में पड़ी कॉमेडियन

नारी डेस्क: कॉमेडियन भारती सिंह ने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बेटे (जिसे वह काजू कहती हैं) का वेलकम किया। अपने व्लॉग्स में वह डिलीवरी और अपने बच्चे से जुड़ी बातें शेयर कर रही हैं। अब उन्होंने हाल ही में एक व्लॉग में बताया है कि उन्हें मेल पर उसके दूसरे बेटे के चेहरे की AI-जेनरेटेड तस्वीरें मिल रही हैं। भारती ने व्लॉग में साफ किया कि ये सभी तस्वीरें फेक हैं क्योंकि उन्होंने और उनके पति हर्ष ने अभी तक काजू का चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया है।



वीडियो में सबसे पहले भारती की भतीजी दीक्षा ने ही इस मामले पर चर्चा की थी। दीक्षा ने कहा- "लोग एक फोटो बना रहे हैं जिसके गोले (भारती और हर्ष का पहला बेटा) ने एक बच्चा पकड़ा हुआ है और हर्ष भैया और काजू हे। तो हमने फेस कवर किया है, जाहिर तौर पर एक टाइम के बाद बताएंगे लेकिन लोग उसको एआई से कुछ बनाके भेज रहे हैं। लॉग हमें मेल कर रहे हैं इंस्टा पे की ये काजू हैं। तो ये सब कुछ नहीं हैं, बिल्कुल नकली हैं एआई हैं "



भारती ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा,-"मैं भी क्लियर कर देती हूं। हम कुछ चेहरा लगा देते हैं कार्टून का, या इमोजी कुछ लगा देते हैं और लोग उसको हटा के एआई से काजू की शकल अलग-अलग बना रहे हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि काजू का चेहरा हमने रिवील नहीं किया। ये ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वह चलो उनकी खुशी जो करना है...लेकिन जब हम काजू का चेहरा दिखाएंगे तभी असली काजू दिखेगा। जितने भी लोग एआई से काजू बना रहे हैं वो नकली काजू हमारे पास हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमने अभी तक काजू का चेहरा उजागर नहीं किया है और जो लोग ये तस्वीरें बना रहे हैं... उन्हें बनाने दीजिए, लेकिन यह असली नहीं है। भारती सिंह और राइटर-प्रोड्यूसर हर्ष लिंबाचिया के घर 19 दिसंबर को दूसरा बच्चा, एक बेटा हुआ।