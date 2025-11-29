नागार्जुन की बहू ने जींस-जैकेट में दिखाया ग्लैमर, फैंस बोले – साउथ की प्रियंका चोपड़ा

नारी डेस्क: साउथ स्टार नागार्जुन की बड़ी बहू शोभिता धुलिपाला वैसे तो अक्सर साड़ी, लहंगे और एथनिक लुक में दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने सभी को चौंका दिया है। इस बार उन्होंने पारंपरिक लुक को छोड़कर वेस्टर्न अंदाज अपनाया और जींस-जैकेट में ऐसा स्वैग दिखाया कि लोग बस देखते ही रह गए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हैं और फैंस उन्हें “साउथ की प्रियंका चोपड़ा” तक कह रहे हैं।

साड़ी छोड़ वेस्टर्न लुक में छाईं शोभिता

नागार्जुन की बहू बनने के बाद से शोभिता लाइमलाइट में और भी ज्यादा दिखाई देने लगी हैं। हर बार उनका अलग स्टाइल और पर्सनैलिटी चर्चा में रहती है। लेकिन इस बार तो उन्होंने अपने सिंपल और एलीगेंट एथनिक लुक को छोड़कर एकदम मॉडर्न और अट्रैक्टिव आउटफिट चुना। जींस और ब्लैक जैकेट के इस कॉम्बिनेशन में उनका ग्लैमरस अंदाज देखकर लोग उन्हें बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस से कंपेयर करने लगे।

सिंपल कपड़ों में भी कमाल का स्वैग

शोभिता के आउटफिट में कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा या फैंसी डिटेल नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका स्टाइल इतना दमदार नजर आया कि हर कोई उनके लुक की तारीफ करने लगा। असल में उनका कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और कपड़ों को कैरी करने का तरीका ही आउटफिट को खास बना देता है।

जैकेट और जींस में दिखा जबरदस्त कूल लुक

सर्दियों की शुरुआत के साथ, शोभिता ने दिखा दिया कि जींस और जैकेट पहनकर भी स्टाइल और स्वैग दोनों दिखाए जा सकते हैं। उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट के साथ डेनिम हाई-वेस्ट जींस पेयर की थी। यह कॉम्बिनेशन बेहद सिंपल है, लेकिन इसे जिस तरह उन्होंने स्टाइल किया, वह लोगों को खूब पसंद आया। उनका एक्सप्रेशन, पोज़ और बॉडी लैंग्वेज लुक को और भी कातिलाना बना रहा था।

ब्लैक टैंक टॉप ने बढ़ाई बोल्डनेस

जैकेट के अंदर शोभिता ने ब्लैक टैंक टॉप पहना था। टॉप की शॉर्ट लेंथ और राउंड नेकलाइन उनके फिगर को खूबसूरती से कम्प्लीमेंट कर रही थी। यह टॉप भले ही प्लेन था, लेकिन उसके फिट और स्टाइल ने पूरा लुक बेमिसाल बना दिया।

लेदर जैकेट ने दिया लग्जरी टच

ब्लैक लेदर जैकेट इस आउटफिट का हाईलाइट थी। जैकेट की सिल्वर ज़िप और स्टाइलिश फिटिंग ने शोभिता के लुक को बोल्ड और पॉवरफुल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। बिना किसी भारी एक्सेसरी या ओवर-डिजाइन के भी यह लुक बेहद एलिगेंट दिख रहा था।

हाई-वेस्ट जींस से बना परफेक्ट कॉम्बो

उन्होंने अपने वेस्टर्न लुक को पूरा करने के लिए हाई-वेस्ट डेनिम जींस चुनी। जींस पर गोल आकार के सिल्वर बटन और डीप पॉकेट्स ने आउटफिट में एक कैज़ुअल लेकिन कंफर्टेबल टच दिया। पॉकेट में हाथ डालकर दिए गए उनके पोज़ ने उनकी तस्वीरों को और भी आकर्षक बना दिया।

चंकी नेकलेस और ब्लैक सनग्लास—लुक को बनाया सुपर स्टाइलिश

अपने कैज़ुअल आउटफिट को स्टाइलिश ट्विस्ट देने के लिए शोभिता ने गले में चंकी सिल्वर नेकलेस पहना। इसके अलावा उन्होंने कानों और हाथों में कोई एक्सेसरी नहीं पहनी, जिससे लुक ओवरडन नहीं लगा। वहीं उनकी आंखों पर लगा ब्लैक सनग्लास पूरे लुक का सबसे कूल एलिमेंट बन गया।

फैंस के रिएक्शन—‘साउथ की प्रियंका चोपड़ा’

सोशल मीडिया पर शोभिता के इस नए अवतार की खूब तारीफ हो रही है। एक यूजर ने लिखा—“ये तो साउथ की प्रियंका चोपड़ा है।” तो दूसरे ने उन्हें “लेडी सिंघम” बता दिया। कई लोगों ने कहा कि शोभिता बिना किसी खास मेहनत के भी बेहद स्टाइलिश दिखती हैं। उनकी फोटोज तेज़ी से वायरल हैं और फैंस को उनका यह मॉडर्न अंदाज बहुत पसंद आ रहा है।