  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Dec, 2025 04:15 PM
सोहा अली ने बनाया हेल्दी जूस,फैंस के साथ रेसिपी शेयर कर बताया इसे 'न्यू ईयर का तोहफा'

नारी डेस्क: सोहा अली खान हमेशा अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने हेल्दी ग्रीन जूस बनाते हुए दिखीं और फैंस को इसका तरीका भी बताया। उन्होंने इसे “न्यू ईयर का तोहफा” बताया।

सोहा ने बताया कि यह ग्रीन जूस हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर है। यह शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाने, हार्मोन बैलेंस बनाने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि यह कोई कठिन डिटॉक्स जूस नहीं है, बल्कि रोजाना पीने पर शरीर को हेल्दी बनाए रखता है।

ग्रीन जूस बनाने की रेसिपी

सोहा ने फैंस को आसान रेसिपी भी बताई। इसके लिए सामग्री इस प्रकार है:

1 गाजर

1 खीरा

2 डंठल अजवाइन

आधा कप नारियल पानी

आधा चम्मच चिया सीड्स (रात भर भिगोए हुए)

1 छोटा टुकड़ा ड्रैगन फ्रूट (क्यूब्स में कटा हुआ)

ताजा कसा हुआ अदरक

मुट्ठी भर धनिया पत्ती

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मुट्ठी मूंग दाल के अंकुर (हल्के से स्टीम किए हुए)

मुट्ठी बेबी ग्रीन्स

बनाने का तरीका

सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। अगर जूस पतला चाहिए तो थोड़ा और नारियल पानी डाल सकते हैं। सोहा ने सलाह दी कि इसे धीरे-धीरे शुरू करें और समय के साथ सामग्री में बदलाव कर सकते हैं।

हेल्दी और आसान जूस का फायदा

सोहा ने बताया कि यह जूस विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर है। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, डाइजेशन सुधारने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। खासकर जब शरीर भारी या सुस्त महसूस करे, तब यह जूस और भी फायदेमंद साबित होता है।

सोहा अली खान अक्सर सोशल मीडिया पर योग, वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स साझा करती रहती हैं। यह ग्रीन जूस उनके फॉलोअर्स के लिए हेल्दी और आसान तरीका साबित हो सकता है।  

Got it