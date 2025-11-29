71 साल की रेखा ने मांग में सिंदूर और काली साड़ी में दिखाया जादू, फैंस बोले- सबको फेल कर दिया

नारी डेस्क: हालांकि कई हसीनाएं किसी भी मौके पर अपना ग्लैमरस लुक दिखा सकती हैं, लेकिन जब बात रेखा की आती है तो सभी पीछे रह जाते हैं। हाल ही में 'गुस्ताख इश्क' की स्पेशल स्क्रीनिंग में 71 साल की रेखा ने काली साड़ी और मांग में सिंदूर के साथ ऐसा लुक पेश किया कि सबकी नजरें उनसे हट नहीं सकीं। उनके चेहरे पर नूर, आंखों पर काला चश्मा और क्लासी साड़ी का कॉम्बिनेशन फैंस को दीवाना बना गया।

रेखा का काली साड़ी में स्टाइल

रेखा उन सितारों में से नहीं हैं जो ट्रेंड को फॉलो करें। उनका स्टाइल हमेशा यूनिक और अलग रहता है। स्क्रीनिंग पर उन्होंने काली साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने लॉन्ग जैकेट के साथ पेयर किया। यह कॉम्बिनेशन उनके देसी लुक को सुपर स्टाइलिश बना रहा था। उनके चेहरे पर दिखाई दे रही ग्रेस और प्यारी मुस्कान ने फैंस का दिल छू लिया।

ब्लाउज का डिजाइन छिपा लेकिन लुक शानदार

आमतौर पर साड़ी पहनते समय ब्लाउज का डिजाइन ध्यान खींचता है, लेकिन रेखा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ब्लाउज पूरी तरह छुपाकर लॉन्ग जैकेट पहन रखी थी, फिर भी उनका 71 साल का लुक शानदार और स्टाइलिश दिखाई दे रहा था।

काली साड़ी का सुंदर डिजाइन

रेखा की साड़ी सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव थी। काली साड़ी पर गोल्डन पोल्का डॉट डिजाइन और क्लासिक ड्रेपिंग ने उनके लुक को और भी खास बना दिया। पल्लू लूज तरीके से कैरी किया गया था, जिससे रेड कार्पेट पर उनका अवतार बेहद ब्यूटीफुल लग रहा था।

लॉन्ग जैकेट ने दिया स्टाइल ट्विस्ट

साड़ी के साथ फ्लोर लेंथ लॉन्ग जैकेट ने लुक में ट्विस्ट जोड़ा। जैकेट का धारीदार टैक्सचर और लंबी स्लीव्स रेखा के देसी आउटफिट को सुपर स्टाइलिश बना रहे थे। यह सर्दियों के लिए भी परफेक्ट चॉइस साबित हुआ।

जूलरी और एक्सेसरीज का परफेक्ट मेल

रेखा ने गोल्डन इयरिंग्स, इंट्रीकेट डिजाइन वाले कंगन और गोल्डन चेन वाला बैग पहनकर लुक को कंप्लीट किया। साथ ही उनके चेहरे पर काला चश्मा भी उनके स्टाइल को परफेक्ट बना रहा था।

फैंस ने रेखा को नंबर-1 बताया

फैंस ने रेखा की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक यूजर ने लिखा, "सुपर डुपर रेखा दीदी, दुनिया की सबसे सुंदर रेखा दीदी।" तो दूसरे ने कहा, "सबको फेल कर रखा है रेखा मैम ने।" ज्यादातर यूजर्स ने उनके साड़ी, लुक और ब्यूटी की तारीफ की।

जैसे हर बार रेखा किसी इवेंट में जाती हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, वैसे ही इस बार भी उनकी फोटोज इंटरनेट पर छा गई हैं।