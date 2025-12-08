बच्चे की आंखों में दिखे भगवान जगन्नाथ, video देख श्रद्धालु भी जोड़ लिए हाथ

नारी डेस्क: सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा भगवान जगन्नाथ के भक्ति गीत पर झूमते और मंजीरा बजाते नजर आ रहा है। वीडियो में बच्चे की आंखों में भगवान की झलक दिखाई दे रही है, जिससे लोगों ने भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हाथ जोड़ लिए।
भक्ति में मग्न नन्हा बालक
वीडियो भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास शूट किया गया है। इसमें बच्चा जमीन पर बैठकर मंजीरा बजाते हुए पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ नजर आता है। उसके चेहरे और आंखों में भक्ति की गहराई देखना लोगों के लिए एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव बन गया है।
यूजर्स की प्रतिक्रिया और वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा कि बच्चा जैसे भगवान की प्रतिमा लिए बैठा हो। कई लोगों ने जय जगन्नाथ के नारे लगाए और अपनी श्रद्धा जाहिर की। वीडियो को अब विदेशों में भी शेयर किया जा रहा है, और यह बच्चों और भक्तों के बीच चर्चित हो गया है। नेटिजन्स ने कहा कि इस मासूम भक्ति को देखकर उनकी धार्मिक भावनाएं और मजबूत हुई हैं। बच्चे की आंखों में भगवान की झलक देख कई लोगों ने इसे चमत्कार जैसी घटना बताया। वीडियो को देखकर लोग प्रेरित हो रहे हैं और भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं।
सोशल मीडिया स्टार बना बच्चा
इस वायरल वीडियो के बाद बच्चा सोशल मीडिया पर स्टार बन गया है। भक्त और यूजर्स इसे बार-बार देख रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं। बच्चा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए अब नया आकर्षण बन गया है, और इसकी मासूम भक्ति लोगों के दिलों को छू रही है।