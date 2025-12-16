17 DECWEDNESDAY2025 6:36:15 PM
Nari

पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार पब्लिक अपीयरेंस में भावुक हुए सनी देओल, देखें इमोशनल VIDEO

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Dec, 2025 06:18 PM
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार पब्लिक अपीयरेंस में भावुक हुए सनी देओल, देखें इमोशनल VIDEO

 नारी डेस्क: बॉलीवुड के खल-हीरो और दिग्गज अभिनेता सनी देओल अपने पिता, मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार मीडिया और फैंस के सामने आए। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था। पिता के जाने का दुख अभी भी ताजा है, और इसे देखकर फैंस भी भावुक हो गए। ‘बॉर्डर 2’ टीजर लॉन्च पर दिखी भावनाओं की बाढ़ सनी देओल अपनी नई फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के टीजर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। यह इवेंट विजय दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित किया गया। फिल्म के टीजर लॉन्च पर सनी ने फैंस के सामने फिल्म का एक डायलॉग बोला

आवाज कहां तक जानी चाहिए?

इसके जवाब में दर्शकों ने जोर से कहा: “लाहौर तक!” डायलॉग बोलते समय सनी के चेहरे पर भावनाएं साफ दिखाई दीं। वे काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू थे। इस नजारे को देखकर वहां मौजूद फैंस और मीडिया ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

बॉर्डर 2’ के मेकर्स और स्टार कास्ट

‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। यह फिल्म जे.पी. दत्ता की 1997 की हिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की कहानी पर आधारित थी। पहली फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे: सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, मेधा राणा, मोना सिंह और कुलभूषण खरबंदा।

‘बॉर्डर 2’ में मुख्य कलाकार होंगे

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह, सोनम बाजवा फिल्म की पूरी टीम ने विजय दिवस के मौके पर टीजर लॉन्च इवेंट में शामिल होकर इसे खास बनाया।

फैंस और मीडिया ने दिया हौसला

पिता के निधन के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर खड़े होने के कारण सनी देओल काफी भावुक नजर आए। फैंस और मीडिया ने उन्हें सहनशील और मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी इस इमोशनल प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस के दिलों को छू गया।
 

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it