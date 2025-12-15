17 DECWEDNESDAY2025 6:36:45 PM
तान्या मित्तल के घर में होम थिएटर का वीडियो वायरल, एक-एक 'झूठ' है सच, बोलीं- हम ऐसे फिल्में देखते हैं

नारी डेस्क: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की थर्ड रनर-अप तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो खत्म होने के बाद मुंबई में सक्सेस पार्टी में शामिल होने के बाद तान्या अब अपने ग्वालियर वाले घर लौट चुकी हैं। उनके घर की महंगी गाड़ियों से सजी driveway और बड़े गार्डन की झलक पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। अब तान्या ने अपने घर का एक और खास हिस्सा दिखाया है  घर का होम थिएटर, जहां पूरा परिवार साथ बैठकर फिल्में और शो देखता है।

होम थिएटर की झलक

तान्या ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके परिवार के लोग बड़े प्रोजेक्टर पर ‘बिग बॉस 19’ देख रहे हैं। तान्या ने कैप्शन में लिखा, "मेरा परिवार रोज मेरे साथ बिग बॉस देखता है। मैंने जान्हवी कपूर, मनीष पॉल और वरुण धवन को बताया था कि हम आपकी फिल्में भी इसी तरह देखते हैं।" वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परिवार पूरी तरह आराम से बैठकर बड़े हॉल में फिल्म और शो का आनंद ले रहा है।

शो में किया था दावा

‘बिग बॉस 19’ में वीकेंड का वार में तान्या ने यह खुलासा किया था कि जब उन्हें फिल्म देखनी होती है, तो वह पूरा थिएटर बुक कराती हैं। इसके अलावा घर में बड़े प्रोजेक्टर पर भी फिल्में देख चुकी हैं। शो के दौरान मनीष पॉल ने मजाक में सवाल किया कि क्या वह थिएटर बुक कराती हैं या अकेले ही घर में प्रोजेक्टर लगाती हैं। तान्या ने कहा था कि उन्होंने दोनों अनुभव किए हैं। अब उनका यह वीडियो यह साबित करता है कि उनका दावा पूरी तरह सच था।

फैंस की प्रतिक्रिया

तान्या के पोस्ट पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रिया दी। एक ने लिखा, "आपने जो कहा था, सब सच निकला तान्या।" दूसरे ने लिखा, "मजा आ रहा है। अब बोलो ये भी फेक है। AI है।" कई लोगों ने उनके अमीरपन और सच बोलने की तारीफ की।

घर की भव्यता

तान्या के ग्वालियर वाले घर में बड़े गार्डन, महंगी गाड़ियां और अब होम थिएटर के साथ उनकी जीवनशैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। शो में उनके घर को लेकर कई लोगों ने शंकाएं जताईं और कहा कि वह झूठ बोल रही हैं, लेकिन अब वह हर दावे को सच साबित कर चुकी हैं। तान्या मित्तल ने अपने घर का होम थिएटर दिखाकर यह साबित किया कि उनके शो में किए गए दावे वास्तविक हैं। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं।  

 

