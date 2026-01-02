02 JANFRIDAY2026 10:39:29 PM
150 बॉडीगार्ड वाली बात से मुकरी तान्या मित्तल, बोली- मैंने कभी नहीं कहा ऐसा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Jan, 2026 02:38 PM
नारी डेस्क: बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल ने घर के अंदर अपने बोल्ड बयानों से अक्सर ध्यान खींचा, जैसे कि यह दावा करना कि उनके पास 150 से ज़्यादा बॉडीगार्ड हैं और यह कहना कि उन्हें सिर्फ़ बकलावा खाने के लिए दुबई जाना पसंद है। अब, तान्या उन बयानों में से एक पर सफ़ाई दे रही हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम होने का दावा नहीं किया।

बिग बॉस के घर में रहने के बाद, तान्या ग्वालियर लौट आई हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूज़ पिंच नाम के एक YouTube चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो के ज़रिए अपनी फ़ैक्टरी की एक झलक दिखाई। फैक्टरी टूर के दौरान, तान्या ने शो के सबसे चर्चित बयानों में से एक पर भी बात की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।

तान्या कहती हैं- “मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसी कोई क्लिप नहीं है जिसमें आप तान्या मित्तल को यह कहते हुए सुन सकें कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं। ये बातें उन्होंने खुद बनाई हैं। आपको इंटरनेट पर एक भी क्लिप नहीं मिलेगी जिसमें मैंने कहा हो कि मेरे पास 150 बॉडीगार्ड हैं। ज़ीशान (क़ादरी) इस बारे में मजाक कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास 150 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर हैं। तान्या ने बताया कि उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी है, लेकिन यह कई सालों से है। उन्होंने कोई खास संख्या नहीं बताई।

अपने बिज़नेस के बारे में बात करते हुए तान्या ने कहा- “मेरी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री, एक फार्मा फैक्ट्री और एक गिफ्ट फैक्ट्री है। लेकिन सच कहूं तो, मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती। मैंने हाउस टूर या फैक्ट्री टूर देने के लिए सिर्फ़ इसलिए हां कहा ताकि यह साबित कर सकूं कि मेरे सपोर्टर्स झूठे नहीं थे और मैंने कभी झूठ नहीं बोला।” हालांकि लोगों का कहना है कि जो फैक्ट्री वह दिखा रही हैं वह उनकी नहीं है। 
 

