रिटायरमेंट होम में भीषण आग, आराम करते 16 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 29 Dec, 2025 03:25 PM
रिटायरमेंट होम में भीषण आग, आराम करते 16 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के मनाडो शहर में एक रिटायरमेंट होम में भीषण आग लगने से 16 बुजुर्गों की मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में 12 बुजुर्ग सुरक्षित बचाए गए हैं, जबकि 3 लोग झुलस गए हैं।

हादसे का समय और घटना की स्थिति

यह घटना रविवार रात 8:31 बजे हुई, जब वेरधा दमाई रिटायरमेंट होम के बुजुर्ग खाना खाकर अपने कमरों में आराम कर रहे थे। आग तेजी से फैल गई और पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। कई मृतकों के शव उनके कमरों में ही मिले। आग पर रात करीब 9:30 बजे काबू पाया गया।

बचाव और राहत कार्य

घटना के तुरंत बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तीन फायर इंजन के साथ आग बुझाई। जिन बुजुर्गों को बचाया गया, उन्हें मनाडो सिटी रीजनल हॉस्पिटल और परमाता बुंडा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

जांच और भविष्य की कार्रवाई

पुलिस ने फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजा और क्राइम सीन की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने घटना के चश्मदीदों से पूछताछ कर आग लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। नॉर्थ सुलावेसी रीजनल पुलिस के भायंगकारा हॉस्पिटल में पीड़ितों के शवों की पहचान की जा रही है।

स्थानीय प्रतिक्रिया

हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आग लगने के कारण और मौतों की सटीक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

यह हादसा इंडोनेशिया में बुजुर्ग सुरक्षा और रिटायरमेंट होम में अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता को दोबारा उजागर करता है।
 

 

