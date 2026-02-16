राजस्थान में बड़ा हादसा, केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूर जले जिंदा

नारी डेस्क: राजस्थान के भिवाड़ी में एक केमिकल बनाने वाली यूनिट में सोमवार सुबह लगी भीषण आग में सात मज़दूरों की मौत हो गई, जबकि दो और के अंदर फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि घटना के समय लगभग 25 मज़दूर मौजूद थे। आग सुबह करीब 9.30 बजे खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नंबर G-1-118 B पर लगी।शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, आग एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर अचानक लगी और तेज़ी से फैल गई, जिससे कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जल गया।



यह भी पढ़ें: पति विराट के साथ बेहद ही सिंपल सूट में दिखीं अनुष्का



RIICO फायर ब्रिगेड को सुबह करीब 9.22 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी में मदद की गई। खुशखेड़ा और भिवाड़ी फायर स्टेशन से फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाने से पहले करीब डेढ़ घंटे तक आग बुझाई। पुलिस, फायर ब्रिगेड के लोग, मेडिकल टीम और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत के कामों में मदद के लिए इलाके को घेर लिया। आग बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कई लाशें जली हुई हालत में मिलीं। घायल मज़दूरों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया।



यह भी पढ़ें: बार- बार लौटकर आ रही है खांसी तो यह है खतरे की घंटी, तुरंत करें इसका इलाज



अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के सही कारण की पुष्टि नहीं की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आग लगने के कारण का पता लगाने और सेफ्टी प्रोटोकॉल में किसी भी कमी का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की है। इस दुखद घटना ने इंडस्ट्रियल एरिया को सदमे में डाल दिया है और वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य में लोगों की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है।