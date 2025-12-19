20 DECSATURDAY2025 10:12:41 PM
Nari

इस शहर के मशहूर ढाबे में दही में मिला मरा हुआ ये जानवर, Video देखकर हो जाएंगे हैरान...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Dec, 2025 11:40 AM
इस शहर के मशहूर ढाबे में दही में मिला मरा हुआ ये जानवर, Video देखकर हो जाएंगे हैरान...

नारी डेस्क : गाजीपुर-वाराणसी हाईवे पर स्थित शहर के चर्चित सम्राट ढाबे (Samrat Dhaba) में ग्राहकों को परोसे गए दही की प्लेट में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ढाबे को सील कर दिया।

वीडियो वायरल, लोगों में गुस्सा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दही की कटोरी के बीच में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। इस वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों और हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों में भारी गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने ढाबे के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

प्रशासन ने ढाबा सील किया

वीडियो और शिकायतों के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने ढाबे का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गंदगी और लापरवाही के पुख्ता सबूत पाए, जिसके बाद सम्राट ढाबे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। भोजन के नमूने लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं।

यें भी पढ़ें : पाकिस्तानी Actor ने फिल्म ‘धुरंधर’ को बताया शर्मनाक, अपने ही देश के लोगों को कही ये बड़ी बात...

अभी तक FIR नहीं हुई दर्ज

गाजीपुर कोतवाली के निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि ढाबे की जांच की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

हाईवे पर यात्रियों की सेहत को खतरा

सम्राट ढाबा गाजीपुर के सबसे पुराने और लोकप्रिय ढाबों में से एक है। हाईवे पर स्थित होने के कारण रोजाना सैकड़ों यात्री यहां भोजन करते हैं। इस तरह की स्वच्छता में चूक ने जिले के अन्य ढाबों और होटलों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी मामले की तुरंत जानकारी दें और उन्होंने आश्वासन दिया कि लापरवाह संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it