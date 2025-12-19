इस शहर के मशहूर ढाबे में दही में मिला मरा हुआ ये जानवर, Video देखकर हो जाएंगे हैरान...

नारी डेस्क : गाजीपुर-वाराणसी हाईवे पर स्थित शहर के चर्चित सम्राट ढाबे (Samrat Dhaba) में ग्राहकों को परोसे गए दही की प्लेट में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ढाबे को सील कर दिया।

वीडियो वायरल, लोगों में गुस्सा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दही की कटोरी के बीच में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। इस वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों और हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों में भारी गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने ढाबे के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

— Hari Narayan Tiwari (@HariNarayan151) December 19, 2025

प्रशासन ने ढाबा सील किया

वीडियो और शिकायतों के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने ढाबे का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गंदगी और लापरवाही के पुख्ता सबूत पाए, जिसके बाद सम्राट ढाबे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। भोजन के नमूने लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं।

अभी तक FIR नहीं हुई दर्ज

गाजीपुर कोतवाली के निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि ढाबे की जांच की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

हाईवे पर यात्रियों की सेहत को खतरा

सम्राट ढाबा गाजीपुर के सबसे पुराने और लोकप्रिय ढाबों में से एक है। हाईवे पर स्थित होने के कारण रोजाना सैकड़ों यात्री यहां भोजन करते हैं। इस तरह की स्वच्छता में चूक ने जिले के अन्य ढाबों और होटलों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी मामले की तुरंत जानकारी दें और उन्होंने आश्वासन दिया कि लापरवाह संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

