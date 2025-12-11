13 DECSATURDAY2025 8:17:01 PM
बच्चे को कब तक मां का दूध पिलाना चाहिए? डॉक्टर ने बताई सही उम्र

  Edited By Monika,
  • Updated: 11 Dec, 2025 02:52 PM
नारी डेस्क : मां बनना हर महिला के लिए खुशी का सबसे बड़ा पल होता है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, कई मां के मन में यह सवाल उठने लगता है कि आखिर कब तक बच्चे को स्तनपान (Breast feeding) करवाना चाहिए और कब उसे ऊपरी दूध या सॉलिड फूड पर लाया जाए। अक्सर जल्दबाज़ी में स्तनपान रोक देने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को किस उम्र तक मां का दूध जरूर देना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं।

6 महीने तक सिर्फ मां का दूध ही दें

डॉक्टरों के अनुसार जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान बच्चे को पानी तक नहीं दिया जाता, क्योंकि मां का दूध ही उसके लिए पूर्ण पोषण और हाइड्रेशन का एकमात्र स्रोत होता है।

2 साल तक स्तनपान जारी रखना जरूरी

डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे की बेहतर ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखना चाहिए।
अगर 2 साल के बाद भी मां और बच्चा दोनों कंफर्टेबल हों और दूध बनने में दिक्कत न हो, तो स्तनपान आगे भी जारी रखा जा सकता है।

स्तनपान के फायदे, बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी

ब्रेस्टफीडिंग (Breast feeding) बच्चे में न केवल पोषण पहुंचाती है, बल्कि उसकी सेहत को कई तरह से मजबूत बनाती है।
बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है और संक्रमणों से बचाव होता है (डायरिया, फ्लू, न्यूमोनिया)।
बच्चे के दिमाग और शरीर का बेहतर विकास, मां और बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती है।
कामकाजी महिलाएं भी अपने दूध को पम्प कर बोतल में भरकर बच्चे के लिए छोड़ सकती हैं।

स्तनपान न करवाने के नुकसान

यदि बच्चा मां का दूध नहीं पीता, तो उसके स्वास्थ्य पर ये प्रभाव पड़ सकते हैं।
संक्रमणों का खतरा ज्यादा और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना।
क्रोनिक बीमारियों का बढ़ता जोखिम और पाचन तंत्र कमजोर होना।
धीमी वृद्धि और विकास में कमी होना।

मां के लिए स्तनपान क्यों फायदेमंद है?

बस्तनपान न सिर्फ बच्चे के लिए, बल्कि मां की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। अगर मां स्तनपान नहीं करवाती, तो उसके स्वास्थ्य पर कई तरह के जोखिम बढ़ सकते हैं, जैसे प्रीमेनोपॉज़ल ब्रेस्ट कैंसर (Premenopausal breast cancer) और ओवेरियन कैंसर का खतरा (Ovarian cancer risk), टाइप-2 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के दौरान बढ़ा वजन कम करने में दिक्कत आती है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जोखिम भी बढ़ सकता है।

डॉक्टरों की स्पष्ट सलाह है कि 6 महीने तक केवल मां का दूध और कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी से लेकर विकास तक हर पहलू बेहतर होता है, और मां की सेहत पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

