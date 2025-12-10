मेहंदी से लेकर बारात तक, रूपल ने दिखाए अपनी शादी के हर रंगीन पल,देखें एक्ट्रेस की वेडिंग एल्बम

नारी डेस्क: ‘सपने सुहाने लड़कपन के’ की गुंजन उर्फ रूपल त्यागी अब मिसेज बन चुकी हैं। एक्ट्रेस ने 5 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड नोमिश भारद्वाज के साथ सात फेरे लिए। शादी के चार दिन बाद रूपल ने अपनी शाही वेडिंग एल्बम सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें जयमाल से लेकर विदाई तक हर रस्म की बेहद खूबसूरत झलक दिख रही है।

प्राइवेट सेरेमनी, खास मेहमान

रूपल और नोमिश की शादी पूरी तरह प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें केवल परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। 8 दिसंबर को कपल ने रिसेप्शन पार्टी रखी, जहां टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ी को शुभकामनाएं दीं।

लाल लहंगे में रॉयल लुक

शादी में रूपल त्यागी ने पारंपरिक लाल लहंगा पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। खास बात यह रही कि उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वैलरी छोड़कर अपनी मां के असली सोने के गहने पहने, जिससे उनका लुक और भी रॉयल लग रहा था।

लहंगे की बेल्ट पर खास सरप्राइज

रूपल ने अपनी शादी के लहंगे में एक भावनात्मक टच भी जोड़ा था। उन्होंने बेल्ट पर अपने और नोमिश के नाम का आधा-आधा हिस्सा लिखवाया #ROONOOM, जो कपल के बंधन को दर्शाता था।

दूल्हे का डांस और खुशियां

नोमिश भारद्वाज शादी के दौरान बेहद खुश दिखे। बारात से लेकर फेरों तक कई तस्वीरों में वे धूम-धड़ाका करते हुए नजर आए। दूल्हे राजा का ये उत्साह तस्वीरों में कहीं भी मिस नहीं होता।

कन्यादान से विदाई तक हर रस्म कैद

रूपल ने अपने वेडिंग एल्बम में हर रस्म की झलक दिखाई कन्यादान, जयमाल, फेरे, सिंदूरदान और विदाई। उनकी विदाई की तस्वीरें बेहद इमोशनल हैं, जिसमें वो अपने घरवालों के साथ रस्म निभाती नजर आ रही हैं।

परिवार की गर्माहट और स्वागत

रूपल के परिवार ने बारातियों का दिल खोलकर स्वागत किया। एक तस्वीर में रूपल की मां अपने जमाई राजा को प्यार से गले लगाते हुए दिख रही हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।