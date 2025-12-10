13 DECSATURDAY2025 8:17:07 PM
Nari

मेहंदी से लेकर बारात तक, रूपल ने दिखाए अपनी शादी के हर रंगीन पल,देखें एक्ट्रेस की वेडिंग एल्बम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Dec, 2025 01:23 PM
मेहंदी से लेकर बारात तक, रूपल ने दिखाए अपनी शादी के हर रंगीन पल,देखें एक्ट्रेस की वेडिंग एल्बम

 नारी डेस्क: ‘सपने सुहाने लड़कपन के’ की गुंजन उर्फ रूपल त्यागी अब मिसेज बन चुकी हैं। एक्ट्रेस ने 5 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड नोमिश भारद्वाज के साथ सात फेरे लिए। शादी के चार दिन बाद रूपल ने अपनी शाही वेडिंग एल्बम सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें जयमाल से लेकर विदाई तक हर रस्म की बेहद खूबसूरत झलक दिख रही है।

प्राइवेट सेरेमनी, खास मेहमान

रूपल और नोमिश की शादी पूरी तरह प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें केवल परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। 8 दिसंबर को कपल ने रिसेप्शन पार्टी रखी, जहां टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ी को शुभकामनाएं दीं।

PunjabKesari

लाल लहंगे में रॉयल लुक

शादी में रूपल त्यागी ने पारंपरिक लाल लहंगा पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। खास बात यह रही कि उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वैलरी छोड़कर अपनी मां के असली सोने के गहने पहने, जिससे उनका लुक और भी रॉयल लग रहा था।

लहंगे की बेल्ट पर खास सरप्राइज

रूपल ने अपनी शादी के लहंगे में एक भावनात्मक टच भी जोड़ा था। उन्होंने बेल्ट पर अपने और नोमिश के नाम का आधा-आधा हिस्सा लिखवाया #ROONOOM, जो कपल के बंधन को दर्शाता था।

PunjabKesari

दूल्हे का डांस और खुशियां

नोमिश भारद्वाज शादी के दौरान बेहद खुश दिखे। बारात से लेकर फेरों तक कई तस्वीरों में वे धूम-धड़ाका करते हुए नजर आए। दूल्हे राजा का ये उत्साह तस्वीरों में कहीं भी मिस नहीं होता।

कन्यादान से विदाई तक हर रस्म कैद

रूपल ने अपने वेडिंग एल्बम में हर रस्म की झलक दिखाई कन्यादान, जयमाल, फेरे, सिंदूरदान और विदाई। उनकी विदाई की तस्वीरें बेहद इमोशनल हैं, जिसमें वो अपने घरवालों के साथ रस्म निभाती नजर आ रही हैं।

PunjabKesari

परिवार की गर्माहट और स्वागत

रूपल के परिवार ने बारातियों का दिल खोलकर स्वागत किया। एक तस्वीर में रूपल की मां अपने जमाई राजा को प्यार से गले लगाते हुए दिख रही हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।   

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it