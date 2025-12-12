13 DECSATURDAY2025 8:19:07 PM
प्रोफेशनल लुक के लिए पेंसिल स्कर्ट के साथ ट्राई करें ये अटायर

  • Updated: 12 Dec, 2025 05:02 PM
प्रोफेशनल लुक के लिए पेंसिल स्कर्ट के साथ ट्राई करें ये अटायर

स्कर्ट का फैशन निराला है यह देखने में जितनी शानदार लगती है पहनने में उतनी ही आरामदायक होती है। इन दिनाें लड़कियां पेंसिल स्कर्ट को खूब पसंद कर रही हैं। यह एक बेहद एलीगेंट, स्टाइलिश और वर्क-फ्रेंडली आउटफिट है। ऑफिस और फॉर्मल वियर के लिए बेस्ट चॉइस है, लेकिन इसे सही तरीके से कैरी करना ज़रूरी होता है। आज हम आपको  पेंसिल स्कर्ट के साथ बेस्ट वर्क अटायर आइडियाज बताने जा रहे हैं।

 क्लासिक व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेंसिल स्कर्ट

 हर ऑफिस जाने वाली महिला की वॉर्डरोब में यह आउटफिट होना ही चाहिए। यह साफ, स्मार्ट और हमेशा काम आने वाला लुक है। एक ब्लैक बेल्ट और ब्लैक हील्स के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है।

 पेंसिल स्कर्ट के साथ टक-इन सिल्क ब्लाउज

सॉफ्ट सिल्क या साटन ब्लाउज़ एलिगेंट वाइब देते हैं। पेस्टल रंग जैसे बेबी पिंक, स्काई ब्लू, क्रीम, मौव ऑफिस में बहुत अच्छे लगते हैं।

हाई-वेस्ट पेंसिल स्कर्ट के साथ फिटेड टर्टलनेक

 सर्दियों के लिए यह बेस्ट कॉम्बो है। यह हाई-नेक बॉडी को लंबा दिखाता है और स्कर्ट इसे प्रोफेशनल लुक देती है। इन दिनों ब्लैक, कैमेल, वाइन और नेवी कलर्स ट्रेंडी हैं।

पेंसिल स्कर्ट के साथ ब्लेज़र सेट

इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या ऑफिस मीटिंग्स में यह पावर लुक देता है। मोनोक्रोम सेट (जैसे पूरा बेज, पूरा ग्रे या पूरा ब्लैक) सबसे पॉलिश्ड लगता है।

पेंसिल स्कर्ट के साथ बटन-डाउन कार्डिगन

सर्दियों में वॉर्म + स्टाइलिश लुक के लिए इस कॉम्बो को कैरी कर सकते हैं।  कार्डिगन टक-इन करके पहनें तो बॉडी शेप और भी डिफाइन्ड दिखेगी।

पेंसिल स्कर्ट के साथ स्ट्राइप्ड टी-शर्ट

कंफर्ट और प्रोफेशनलिज़म का मिक्स कैज़ुअल फ्राइडे के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।


पेंसिल स्कर्ट पहनते समय ध्यान में रखें ये बात

-हमेशा अच्छी क्वालिटी, थोड़ा मोटा फैब्रिक चुनें।
-रनिंग या फोल्डिंग से बचने के लिए सही फिट लें।
-अगर हिप्स भारी हैं तो डार्क कलर्स चुनें।
-बैठने-पैदल चलने में कंफर्ट के लिए बैक-स्लिट वाली स्कर्ट लें।

