फेमस Actress ने बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, शेयर किए अतरंगी वेडिंग Photos

नारी डेस्क : ‘सपने सुहाने लड़कपन के’ फेम टेलीविजन एक्ट्रेस रूपल त्यागी अब शादीशुदा हो चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड नोमिश भारद्वाज के साथ सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की है। रूपल ने शादी की खास झलकियां अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर कीं अतरंगी फोटोज

रूपल त्यागी ने दुल्हन के अवतार में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और यूनिक तस्वीरें शेयर की हैं। लाल रंग के खूबसूरत ब्राइडल लहंगे और गोल्डन ज्वेलरी में रूपल बेहद एलिगेंट नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि एक फोटो में उन्होंने सिर्फ अपना लहंगा शेयर किया है, जिसमें वह हवा में टंगा नजर आ रहा है। यह फोटो फैंस को काफी पसंद आ रही है और इसे ‘अतरंगी और क्लासी’ बताया जा रहा है।

दूल्हे संग दिखा रॉयल अंदाज

जहां रूपल ने लाल लहंगे में सबका दिल जीत लिया, वहीं दूल्हे नोमिश भारद्वाज ऑफ-व्हाइट शेरवानी और सेहरे में शाही अंदाज में नजर आए। जयमाला पहने और हाथों में हाथ डाले दोनों की जोड़ी बेहद क्यूट और रॉयल लग रही है। इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की गई कपल फोटोज को फैंस से ढेर सारा प्यार मिल रहा है।

दो महीने पहले हुआ था फिल्मी प्रपोज

रूपल और नोमिश काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। करीब दो महीने पहले ही नोमिश ने रूपल को फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था, जिसकी तस्वीरें खुद रूपल ने सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने रिश्ते को पब्लिक किया था। अब दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के खूबसूरत बंधन में बांध लिया है।

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं रूपल

रूपल त्यागी ‘बिग बॉस 9’ का भी हिस्सा रह चुकी हैं और उन्हें असली पहचान जी टीवी के लोकप्रिय शो ‘सपने सुहाने लड़कपन के’ से मिली थी। उनकी शादी की खबर से टीवी इंडस्ट्री और फैंस के बीच खुशी की लहर है।