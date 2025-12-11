कपूर खानदान की बहुरानी ने दिखाया रॉयल अंदाज़, 70 साल पुरानी ड्रेस पहनकर आलिया भट्ट ने लूटी महफिल

नारी डेस्क: कपूर परिवार की बहू बनने के बाद से आलिया भट्ट का फैशन और भी शानदार होता गया है। जैसे ही उन्हें किसी इंटरनेशनल इवेंट में जाने का मौका मिलता है, वो अपने स्टाइल से सबको पीछे छोड़ देती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब आलिया सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित Red Sea International Film Festival में पहुंचीं। लेकिन इस बार उनके लुक की खासियत सिर्फ उनका स्टाइल नहीं था उन्होंने 70 साल पुरानी विंटेज ब्लैक ड्रेस पहनकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर लीं।

विंटेज ड्रेस में दिखा आलिया का क्लासिक अंदाज़

आलिया भट्ट इस इवेंट में फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर Pierre Balmain की 1955 में बनी एक अनोखी ब्लैक ड्रेस में नजर आईं। यह ड्रेस Balmain की 1952 की Florilège रेंज का हिस्सा है, जिसे हाथों से बड़ी ही बारीकी से तैयार किया गया था। उस समय भी ये ड्रेस सिर्फ चुनिंदा लग्ज़री स्टोर्स में उपलब्ध होती थीं और बेहद महंगी मानी जाती थीं। आज इन्हें खास विंटेज कलेक्शन के रूप में देखा जाता है और यही ड्रेस आलिया ने पहनकर सबको चकित कर दिया।

स्टाइलिंग में भी दिखा रॉयल टच

आलिया के इस पूरे लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया। ब्लैक स्लीवलेस गाउन पर की गई लेस ओवरलेयरिंग ने ड्रेस को एक क्लासी और ग्रेसफुल टच दिया। स्कूप नेकलाइन ने उनके कंधों को सुंदर तरीके से उभारा, और बॉडी-हगिंग टॉप पोर्शन ने उनके फिगर को एलीगेंट लुक दिया। ड्रेस का लोअर हिस्सा वॉल्यूम के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिससे उनके लुक में हल्का ड्रामा भी जुड़ा।

वाइट लेयरिंग और सिल्हूट ने बढ़ाई खूबसूरती

ड्रेस की स्कर्ट के नीचे दी गई वाइट जालीदार लेयरिंग खास ध्यान खींचने वाली थी। इसने पूरे आउटफिट को विंटेज हॉलीवुड ग्लैमर का टच दिया। आलिया चलती हुई किसी क्लासिक फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थीं यही वजह है कि उनके इस आउटफिट की चर्चा दुनिया भर के फैशन प्लेटफ़ॉर्म पर हो रही है।

डायमंड चोकर बना शोस्टॉपर

गले में पहना डायमंड चोकर नेकपीस, जिसे ज्वेलरी डिजाइनर संजय गुप्ता ने बनाया है, इस लुक का असली शोस्टॉपर रहा। चमकते डायमंड्स ने उनके ब्लैक आउटफिट को और भी ब्राइट व लक्ज़री बनाया। नेकलाइन इस चोकर की वजह से और भी उभरकर सामने आई।

सनग्लासेस और हील्स से पूरा हुआ मॉडर्न-रॉयल लुक

आलिया ने अपने लुक को आधुनिक टच देने के लिए ब्लैक सनग्लासेस और स्लीक ब्लैक पंप हील्स पहने। इन छोटे-छोटे डिटेल्स ने उनके पूरे अंदाज को और खास बना दिया। हमेशा की तरह उनका कॉन्फिडेंस भी कमाल का था, जो हर तस्वीर में साफ झलक रहा था।

फैंस ने जमकर बरसाया प्यार

जैसे ही आलिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। किसी ने उन्हें “स्टनिंग” कहा, तो किसी ने लिखा कि यह उनका अब तक का “सबसे खूबसूरत लुक” है। खुद आलिया की मां ने भी कमेंट करते हुए उनकी तारीफ की और लिखा “oohhh la la la la”।

एक बार फिर साबित किया स्टाइल में सबसे आगे हैं आलिया

आलिया भट्ट ने इस विंटेज और मॉडर्न के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से दुनिया को ये साफ बता दिया कि फैशन के मामले में वे सबसे आगे हैं। कपूर खानदान की बहुरानी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनका ग्लैमर, ग्रेस और कॉन्फिडेंस किसी से कम नहीं।