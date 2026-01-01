मां की दूसरी शादी पर फरहाना भट्ट ने किया खुलासा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बयान

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 खत्म हुए लगभग एक महीना हो चुका है, लेकिन शो की रनरअप फरहाना भट्ट अभी भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो से बाहर आने के बाद फरहाना लगातार इंटरव्यू दे रही हैं और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे कर रही हैं। अपने बेबाक और साफ-सुथरे अंदाज के लिए जानी जाने वाली फरहाना हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं, चाहे वह उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल।

फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की रनरअप रही थीं। आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत और संघर्ष किया है। शो के दौरान भी उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई भावुक किस्से साझा किए थे, जिन्हें दर्शकों ने काफी सराहा।

बिग बॉस के घर में फरहाना ने बताया था कि जब वह बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था। इसके बाद फरहाना का अपने पिता से कभी कोई संपर्क नहीं रहा और उनकी परवरिश पूरी तरह से मां ने ही की।

हाल ही में फिल्मी विंडो को दिए एक इंटरव्यू में फरहाना ने अपनी मां के तलाक और दूसरी शादी को लेकर खुलकर बात की। फरहाना ने बताया कि जब वह बड़ी हुईं और समझदार हुईं, तब उन्होंने एक-दो बार अपनी मां से कहा था कि उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए।

हालांकि, उनकी मां ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। फरहाना ने बताया कि उनकी मां ने उनसे कहा था कि वह अब एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हैं। मां ने उनसे कहा, “तुम मुझे फिर उसी अंधेरे में क्यों धकेलना चाहती हो, जिससे मैं बहुत मुश्किल से बाहर निकली हूं।”

फरहाना के मुताबिक, तलाक के बाद उनकी मां का शादी और रिश्तों से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। वह किसी नए रिश्ते में बंधने से डरती हैं और अकेले, लेकिन सुकून के साथ जिंदगी जीना पसंद करती हैं।

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि पिछले 10–12 सालों से उन्होंने अपनी मां से शादी को लेकर कोई बात नहीं की है। इसकी वजह बताते हुए फरहाना ने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं उनकी मां को यह न लगे कि वह उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मां के मन में गलतफहमियां या नकारात्मक ख्याल आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस विषय को खुद ही छोड़ दिया।

फरहाना का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी सोच और मां के प्रति उनके सम्मान की जमकर तारीफ कर रहे हैं।