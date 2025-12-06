08 DECMONDAY2025 10:42:01 PM
Nari

ठंड में Pregnant महिलाओं को अमरूद खाना चाहिए या नहीं? जानिए डॉक्टरों की राय

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Dec, 2025 11:19 AM
नारी डेस्क : ठंड के मौसम में गर्भवती महिलाओं को खान–पान को लेकर कई तरह की सावधानियों की सलाह दी जाती है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या प्रेग्नेंसी में अमरूद खाना सुरक्षित है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अमरूद शरीर में “गर्मी” बढ़ाता है। इस भ्रम के बीच आइए जानते हैं कि डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं और सर्दियों में अमरूद गर्भवती महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद है।

क्या कहते हैं डॉक्टर?

विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार, सर्दियों में गर्भवती महिलाओं को अमरूद जरूर खाना चाहिए, बशर्ते वह सही मात्रा और तरीके से लिया जाए। डॉक्टर बताती हैं कि अमरूद ठंड के मौसम में मिलने वाला सबसे पौष्टिक फल है। इसमें मौजूद विटामिन C आयरन के अवशोषण (Iron Absorption) को बेहतर करता है और इम्युनिटी को मजबूत बनाता है। इससे प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली सर्दी–जुकाम और बार-बार संक्रमण का खतरा कम होता है। साथ ही अमरूद में पानी की मात्रा अच्छी होती है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है और डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती।

PunjabKesari

क्या गर्भवती महिलाओं के लिए अमरूद फायदेमंद है?

अमरूद गर्भावस्था के दौरान बहुत फायदेमंद फल माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। अमरूद में विटामिन C, A, E और B2 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही इसमें फोलिक एसिड (विटामिन B9), आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और मैंगनीज़ जैसे जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अमरूद में विटामिन C की मात्रा संतरे और ग्रेपफ्रूट से भी अधिक होती है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को संतुलित रखने में मदद करती है और एनीमिया के खतरे को कम करती है। वहीं, इसमें मौजूद फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे शिशु के नर्वस सिस्टम और हृदय के सही विकास में अहम भूमिका निभाता है, जिससे बच्चे में जन्मजात समस्याओं का जोखिम भी कम होता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए अमरूद खाने के प्रमुख फायदे

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है: अमरूद ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है और ब्लड क्लॉट बनने का खतरा कम करता है, जिससे प्रीमैच्योर डिलीवरी या मिसकैरेज का जोखिम घटता है।

PunjabKesari

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में सहायक: इसमें मौजूद फाइबर शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत बनी रहती है।

कब्ज और बवासीर से राहत: प्रेग्नेंसी में कब्ज होना आम बात है। अमरूद का फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और बवासीर की समस्या से बचाव करता है।

मांसपेशियों और नसों को आराम देता है: अमरूद में पाया जाने वाला मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करता है, जिससे पैरों में होने वाले क्रैम्प्स की समस्या कम होती है।

अमरूद खाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अमरूद हमेशा अच्छी तरह धोकर खाएं।
बहुत ज्यादा कच्चा अमरूद न खाएं।
बीज निकालकर केवल गूदा खाना बेहतर माना जाता है।
दिन में 1 मध्यम आकार का अमरूद पर्याप्त है।
अगर पेट दर्द, गैस या एसिडिटी हो तो डॉक्टर से सलाह लें।

PunjabKesari

ठंड के मौसम में अमरूद गर्भवती महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और बेहद फायदेमंद फल है। यह न सिर्फ इम्युनिटी बढ़ाता है, बल्कि मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को मजबूती देता है। बस जरूरत है सही मात्रा और सही तरीके से इसे अपने डाइट में शामिल करने की। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या पाचन संबंधी समस्या है, तो अमरूद खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Got it