नए साल को यादगार बनाने के लिए इस शहर के मिनी हिल स्टेशनों की बेस्ट जगहें

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Dec, 2025 07:10 PM
नारी डेस्क : नया साल आते ही ज्यादातर लोग छुट्टियों पर पहाड़ों या वादियों की ओर निकल जाते हैं। हिमाचल और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर घूमना पसंद किया जाता है, लेकिन इस समय लंबी यात्रा और भारी ट्रैफिक की वजह से यह मुश्किल हो सकता है। ऐसे में गुड़गांव के पास मौजूद मिनी हिल स्टेशन एक परफेक्ट विकल्प साबित हो सकते हैं। गुड़गांव के ये हरे-भरे और खूबसूरत स्थान न केवल नेचर के करीब ले जाते हैं, बल्कि परिवार या दोस्तों के साथ न्यू ईयर या वीकेंड ट्रिप को यादगार बनाने में भी मदद करते हैं।

फर्रुखनगर की पहाड़ियां

फर्रुखनगर की पहाड़ियां गुड़गांव से ज्यादा दूर नहीं हैं। यहां की खुली जगहें और हरियाली आपको मिनी हिल स्टेशन जैसा अनुभव देती हैं। सुबह-शाम की ठंडी हवा और शांति नेचर लवर्स के लिए इसे खास बनाती है।

अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क

अगर आप बच्चों के साथ हैं या एक दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पहाड़ी रास्ते, हरियाली और शांत वातावरण आपको नेचर के करीब ले जाता है। न्यू ईयर की शुरुआत प्रकृति के बीच करना बहुत सुखद अनुभव होगा।

अरावली हिल्स

दिल्ली से लगभग 30 किलोमीटर दूर, अरावली हिल्स और दमदमा लेक का व्यू आपको मिनी हिल स्टेशन जैसा अहसास देगा। यहां की ठंडी हवा, झील का खूबसूरत नजारा और ट्रैकिंग, बोटिंग व नेचर वॉक जैसी एक्टिविटीज़ ट्रिप को और रोमांचक बनाती हैं।

मांगर गांव

मांगर गांव अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहां आपको भीड़-भाड़ से दूर बहुत शांति मिलेगी। छोटे-छोटे ट्रेल्स, हरियाली और सनसेट व्यू इसे खास बनाते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर पर यहाँ ट्रिप यादगार साबित होगी।

गुड़गांव के पास ये मिनी हिल स्टेशन वीकेंड या न्यू ईयर ट्रिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। चाहे आप नेचर वॉक, ट्रैकिंग, बोटिंग या सिर्फ शांत वातावरण का आनंद लेना चाहें, ये जगहें हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए उपयुक्त हैं। इस न्यू ईयर, लंबी यात्रा की बजाय अपने पास ही इन हसीन मिनी हिल स्टेशनों का आनंद लें और ट्रिप को यादगार बनाएं।

