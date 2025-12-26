27 DECSATURDAY2025 3:33:51 AM
बच्चों को सुलाते समय परियों की कहानी ही क्यों सुनाते हैं पेरेंट्स? यहां जानिए इसका कारण

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Dec, 2025 03:00 PM
नारी डेस्क:  माता-पिता अच्छी नींद और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं। सोते समय पढ़ना दोनों प्रदान करता है। अधिकांश परिवार बच्चों के लिए ऐसी कहानियां चाहते हैं जो मन को आराम दें और मूल्यों का विकास करें। सोने से पहले कहानियां आराम, जिज्ञासा और जुड़ाव की भावना पैदा करती हैं। यह ब्लॉग बताता है कि सोते समय पढ़ने के लिए नैतिक कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां और परियों की कहानियां क्यों पसंदीदा हैं।

सोते समय पढ़ना बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 

सोते समय पढ़ने की दिनचर्या एक आरामदायक दिनचर्या स्थापित करती है। इससे बच्चा सोने के लिए तैयार हो जाता है। यह विश्वास और घनिष्ठता भी उत्पन्न करता है। सोते समय पढ़ने से भावनात्मक स्थिरता, भाषा का विकास और अच्छी नींद आती है। इससे माता-पिता और बच्चे का मजबूत संबंध बनता है। बच्चे बेहतर सुनना और ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। 


माता-पिता सोने के समय के लिए नैतिक कहानियाँ क्यों चुनते हैं? 

माता-पिता स्थायी पाठ की इच्छा रखते हैं। बच्चों के लिए नैतिक कहानियां धीरे-धीरे मूल्य सिखाती हैं। बच्चे बिना किसी दबाव के संदेश स्वीकार कर लेते हैं। माता-पिता नैतिक कहानियों को पसंद करते हैं इसका कारण यह है कि वे सरल और परिचित मामलों का उपयोग करके अच्छे आचरण की शिक्षा देते हैं। बच्चों को दी जाने वाली विशिष्ट शिक्षाएं जब उन्हें कहानियों के रूप में बताया जाता है तो सीख स्वाभाविक हो जाती है।

पंचतंत्र की कहानियाँ रात में पढ़ने के लिए आदर्श क्यों हैं? 

प्राचीन ज्ञान आज भी काम कर रहा है। पंचतंत्र की पुस्तकें जानवरों और संक्षिप्त कथानकों के माध्यम से जीवन में कौशल सिखाती हैं। बच्चे पात्रों को पसंद करते हैं और नैतिकता को याद करते हैं। माता-पिता भी पंचतंत्र की कहानियों को पसंद करते हैं क्योंकि वे मन-निर्माण कौशल और नैतिकता को रोमांचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये परीकथाएं मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर हैं।


परियों की कहानियाँ बच्चों को सोने से पहले शांत क्यों करती हैं?

 जादू आराम पैदा करता है। परियों की कहानियों वाली किताबें बच्चों को कल्पना की दुनिया में ले आती हैं। उन्होंने तनाव के स्थान पर आश्चर्य को स्थान दिया। परियों की कहानियां बच्चों को आशा, कल्पना और अच्छे अंत के साथ सुकून का एहसास भी कराती हैं। परी कथा कहानियों की किताबें कई माता-पिता के बीच भी लोकप्रिय हैं क्योंकि वे एक स्वप्निल माहौल बनाने में मदद करती हैं, जिसकी सहायता से नींद प्राप्त होती है।

माता-पिता सोते समय स्क्रीन के बजाय किताबें क्यों पसंद करते हैं? 


स्क्रीन मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं. किताबें इसे शांत करती हैं। कई माता-पिता द्वारा रात में स्क्रीन टाइम प्रतिबंधित है। कम उत्तेजना और स्वस्थ नींद की आदतों के कारण माता-पिता किताबों का चयन करते हैं। पढ़ने से बच्चों का रोजमर्रा की गतिविधियों से नाता टूट जाता है। यही कारण है कि माता-पिता आमतौर पर बेतरतीब सामग्री के बजाय बच्चों के लिए सर्वोत्तम कहानियों की किताबें तलाशते हैं।


सोते समय पढ़ने में निरंतरता क्यों महत्वपूर्ण है? 

आदतें सुरक्षा पैदा करती हैं। एक दिनचर्या बच्चों को जल्दी आराम करने में सहायता करती है। सोते समय पढ़ना फायदेमंद है, क्योंकि यह भावनात्मक संतुलन और नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। बच्चे आराम और सुरक्षा के साथ कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। कहानियां सोच को प्रभावित करती हैं। वे प्रतिक्रियाएं और निर्णय निर्धारित करते हैं। कहानियां बच्चों में बेहतर विकल्प चुनने और परिणामों को समझने में फायदेमंद होती हैं। निर्देशों की तुलना में नैतिकता के उदाहरण दिमाग पर अधिक टिके रहते हैं।
 

