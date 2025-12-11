13 DECSATURDAY2025 8:06:59 PM
Nari

तलाक की अफवाहों से बिल्कुल अनजान हैं आराध्या: अभिषेक बोले- बेटी के पास फोन तक नहीं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Dec, 2025 04:04 PM
तलाक की अफवाहों से बिल्कुल अनजान हैं आराध्या: अभिषेक बोले- बेटी के पास फोन तक नहीं

 नारी डेस्क: बच्चन परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर अक्सर तरह–तरह की चर्चाएँ चलती रहती हैं, खासकर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्ते को लेकर। हाल ही में इन दोनों के तलाक की अफवाहों ने फिर जोर पकड़ा था। ऐसे में पहली बार अभिषेक बच्चन ने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और बताया कि इन खबरों का असर उनकी बेटी आराध्या तक बिल्कुल नहीं पहुंचा है।

आराध्या को नहीं पता कैसी अफवाहें उड़ती हैं

Peeping Moon को दिए इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी आराध्या इन गॉसिप्स से पूरी तरह दूर रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास खुद का मोबाइल फोन नहीं है। उन्होंने कहा “हमें पूरा विश्वास है कि उसे इन बातों का जरा भी अंदाज़ा नहीं होगा। वह बहुत समझदार है और अपनी दुनिया में खुश रहती है।” अभिषेक के मुताबिक, आराध्या अपने दोस्तों से भी तभी बात करती हैं जब वे ऐश्वर्या के फोन पर कॉल करते हैं। परिवार ने यह नियम काफी पहले बना दिया था और यहां तक कि आज भी उसी का पालन होता है।

ऐश्वर्या की तारीफ ‘बहुत सलीके से पाला है मेरी बेटी को’

अभिषेक बच्चन ने बातचीत के दौरान पत्नी ऐश्वर्या राय की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आराध्या को बड़े प्यार और नाज़ुक देखभाल के साथ पाला है। उन्होंने बताया “हमने हमेशा परिवार में ईमानदारी को प्राथमिकता दी है। ऐश्वर्या ने आराध्या की बेहतरीन परवरिश की है। जैसे मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही हमने भी उसे मजबूत और समझदार बनाना सिखाया है।” अभिषेक का मानना है कि आराध्या अपने माता-पिता की पॉपुलरिटी से ज़्यादा पढ़ाई, होमवर्क और स्कूल लाइफ में दिलचस्पी रखती है। इसलिए उसे इन अफवाहों में कभी रुचि नहीं रही। इंटरनेट तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अफवाहों से दूर रहती हैं

अभिषेक ने यह भी स्पष्ट किया कि आराध्या इंटरनेट का उपयोग जरूर करती हैं, लेकिन उन्हें अपने माता-पिता से जुड़े विवादों या अफवाहों को जानने की कोई इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अपने काम में इतनी व्यस्त और समर्पित रहती है कि ऐसी बातें उसके लिए महत्व नहीं रखतीं। ऐश्वर्या राय ने भी हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में साफ किया था कि आराध्या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं हैं।

गॉसिप्स से ज्यादा पढ़ाई में रुचि रखती हैं आराध्या

अभिषेक ने बताया कि आराध्या को अपना होमवर्क और स्कूल जाना बहुत पसंद है। उनके अनुसार “वह शायद ही कभी इंटरनेट पर हमारा नाम सर्च करती होगी। वह इतनी समझदार है कि किसी भी बात को बिना सोचे मान नहीं लेगी।” परिवार हमेशा कोशिश करता है कि आराध्या को एक सामान्य और सुरक्षित वातावरण मिले, जहाँ वह मीडिया गॉसिप से दूर रहकर अपना बचपन जी सके। 

तलाक की अफवाहों पर अभिषेक की दो-टूक

इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन ने पहली बार खुलकर यह कहा कि उनके तलाक की अफवाहें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा “लोग अक्सर हमारे रिश्ते के बारे में अपनी कहानियां बना लेते हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसी बातें सिर्फ गॉसिप हैं।” अभिषेक का यह बयान सोशल मीडिया पर फैल रही तलाक की चर्चाओं पर सीधा जवाब माना जा रहा है।

इस पूरे इंटरव्यू से साफ है कि बच्चन परिवार अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद सावधान है और अपनी बेटी आराध्या को सोशल मीडिया की नकारात्मकता से दूर रखता है। अभिषेक बच्चन ने तलाक की सभी अफवाहों को खारिज कर यह भी बताया कि उनकी फैमिली मजबूत, एकजुट और एक-दूसरे के प्रति बेहद ईमानदार है।  

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it