आधी रात 3.30 बजे Urfi Javed के घर में घुसे 2 अनजान शख्स, एक्ट्रेस बोलीं मैं बुरी तरह...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Dec, 2025 01:46 PM
नारी डेस्क : अपने बोल्ड फैशन और बेबाक अंदाज़ के लिए मशहूर उर्फी जावेद एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका लुक नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। उर्फी ने हाल ही में खुलासा किया कि 22 दिसंबर की रात करीब 3:30 बजे उनके घर के बाहर दो अनजान शख्स पहुंच गए और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस घटना के बाद एक्ट्रेस खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है।

10 मिनट तक दरवाजा खोलने के लिए बजाते रहे डोरबेल

उर्फी जावेद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आधी रात को एक शख्स लगातार करीब 10 मिनट तक उनके घर की डोरबेल बजाता रहा। शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई एक व्यक्ति है, लेकिन बाद में पता चला कि बाहर दो लोग मौजूद थे। एक्ट्रेस ने बताया कि दोनों शख्स उनके घर के बाहर से जाने को तैयार नहीं थे, जिससे वह काफी डर गईं और तुरंत पुलिस को कॉल करना पड़ा।

“दरवाजा खोलो” कहकर अंदर आने की कोशिश

उर्फी के मुताबिक, जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक शख्स उनसे दरवाजा खोलने और घर के अंदर आने के लिए कह रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति घर के एक कोने में खड़ा था। उन्होंने जब दोनों को वहां से जाने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उर्फी ने उन्हें पुलिस बुलाने की चेतावनी दी।

पुलिस के सामने भी की बदतमीजी

उर्फी जावेद ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी दोनों शख्स रूड और बदतमीज बने रहे। वे बार-बार “निकल, निकल” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और वहां से जाने में आनाकानी कर रहे थे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही वे मौके से फरार हुए।

अकेली लड़की के लिए ये बेहद डरावना अनुभव था

इस घटना को याद करते हुए उर्फी ने कहा, रात 3 बजे किसी लड़की के घर के बाहर खड़े होकर दरवाजा खोलने को कहना और जाने से मना करना किसी के लिए भी डरावना होता है। खासकर जब लड़की अकेली रहती हो। उर्फी ने साफ कहा कि यह उनके लिए बेहद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था और वह अब भी इससे उबर नहीं पाईं हैं।

पुलिस में शिकायत दर्ज, फैंस को सता रही सुरक्षा की चिंता

उर्फी जावेद ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं, फैंस भी सोशल मीडिया पर उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता जता रहे हैं और सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।
 

