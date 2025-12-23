पंचायत का फरमान- बहुएं और बेटियां नहीं चलाएंगी स्मार्ट फोन, सिर्फ मिलेगा किपैड

नारी डेस्क: राजस्थान के जालोर ज़िले की एक ग्राम पंचायत ने 26 जनवरी से 15 गांवों की बहुओं और जवान लड़कियों के कैमरा वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत महिलाओं को पब्लिक इवेंट्स या यहां तक ​​कि पड़ोसी के घर भी मोबाइल फोन ले जाने की मनाही होगी। उन्हें स्मार्टफोन के बजाय सिर्फ़ बेसिक कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी।



यह फैसला रविवार को गाजीपुर गांव में हुई चौधरी समुदाय की एक मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता 14 पट्टियों (उप-डिवीजनों) के अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने की। न्यूज़ एजेंसी PTI से बात करते हुए चौधरी ने बताया कि यह घोषणा पंच हिम्मताराम ने की। उन्होंने समझाया कि पंचायत सदस्यों और समुदाय के बीच चर्चा के बाद यह तय हुआ कि बहुओं और जवान लड़कियों को सिर्फ़ कॉल करने के लिए कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी।



स्कूल जाने वाली लड़कियां जिन्हें पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन की ज़रूरत है, वे उनका इस्तेमाल सिर्फ़ घर पर ही कर सकती हैं। चौधरी ने आगे बताया कि उन्हें शादी, सामाजिक समारोहों या पड़ोसियों के घर जाते समय भी फोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पंचायत के फैसले को लेकर हो रहे विरोध के जवाब में चौधरी ने साफ किया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बच्चे अक्सर अपने घरों में महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कुछ महिलाएं बच्चों को बिज़ी रखने के लिए उन्हें अपना फोन दे देती हैं, ताकि वे अपने रोज़ाना के काम पर ध्यान दे सकें।