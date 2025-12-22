23 DECTUESDAY2025 11:01:47 AM
Nari

क्या दूसरे बेटे से खुश नहीं है भारती सिंह? बोली- मुझे अपने बड़े बच्चे गोले से ही है प्यार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Dec, 2025 06:23 PM
क्या दूसरे बेटे से खुश नहीं है भारती सिंह? बोली- मुझे अपने बड़े बच्चे गोले से ही है प्यार

नारी डेस्क: स्टार कॉमेडियन भारती सिंह, जिन्होंने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया ने खुलासा किया है कि उन्हें अभी भी अपने दूसरे बच्चे से प्यार नहीं हुआ है और वह अभी भी अपने बड़े बेटे गोला उर्फ ​​लक्ष्य से प्यार करती हैं। यूट्यूब पर अपने व्लॉग में, डिलीवरी के बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई भारती को यह बताते हुए सुना गया कि कैसे उन्होंने अभी तक अपने नवजात बच्चे को नहीं देखा है।

PunjabKesari
अपने बच्चों के लिए अपनी भावनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए, भारती ने कहा,-"मैं काजू (अपने दूसरे बच्चे का उपनाम) का इंतजार कर रही हूं, सच बताऊं, मुझे अभी भी प्यार तो अपने गोले से ही है। अब तक काजू से नहीं मिली हूं उसे देखा नहीं है सुबह से तो मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है अभी। पता नहीं होगा भी या नहीं प्यार मुझसे।” उन्होंने आगे बताया,-"जैसा लड़का हर्ष है प्यार तो मुझे उसी से है, तो मुझे और कोई लड़के से कैसा प्यार हो सकता है।" नई मां ने आगे कहा- "जब मुझे काजू मिल जाएगा, मुझे उससे भी प्यार हो जाएगा। तब मैं कह सकती हूँं मुझे 3 लड़कों से प्यार है।" यह सब सुनकर हर्ष मुस्कुराते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अब उन्हें भी अपनी जिंदगी में तीन लड़कों से प्यार होने वाला है।

PunjabKesari
बता दें कि, भारती और हर्ष ने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बच्चे बेटे का स्वागत किया। भारती ने अपने प्रशंसकों को अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट देने के लिए, अपनी डिलीवरी के अगले दिन, 20 दिसंबर को अपने व्लॉग्स का सहारा लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आधी रात को पानी बंद हो जाने के बाद उन्हें अचानक अस्पताल जाना पड़ा। अपने यूट्यूब चैनल पर भारती सिंह ने अपने व्लॉग में खुलासा किया- 'सुबह के 6 बजे हैं, और सब कुछ अचानक गीला हो गया है। मैंने डॉक्टर को बुलाया, और उन्होंने कहा कि मेरा पानी का थैला जिसमें बच्चा है, फट गया है और मुझे तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है। भारती ने रोते हुए और साफ़ तौर पर परेशान दिखते हुए कहा, “मैं कल रात बेबी बैग ठीक कर रही थी, और अब मैं सच में बहुत डरी हुई हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपना बैग पैक कर रही हूं और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही हूं। मैंने सबको जगा दिया है।”

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it