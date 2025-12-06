08 DECMONDAY2025 10:38:25 PM
Nari

अनुपम खेर की मां का बड़ा एक्सीडेंट, आंख पर लगी भयंकर चोट- देखें वीडियो

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Dec, 2025 05:49 PM
अनुपम खेर की मां का बड़ा एक्सीडेंट, आंख पर लगी भयंकर चोट- देखें वीडियो

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अक्सर अपडेट शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां को आंख के पास भयंकर चोट लगी है। वीडियो के बाद फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

अनुपम खेर ने खुद बताया हादसे का हाल

अनुपम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया और इसके साथ लंबा कैप्शन भी लिखा। उन्होंने बताया कि उनकी मां को अच्छी खासी चोट लगी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से वापस आने के बाद अचानक उन्होंने यह चोट देखी। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा कि उनकी मां, हर मां की तरह अंदर से मजबूत हैं और चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के हादसों के बाद घर में छोटी-छोटी शिकायतें और तकरार हो सकती हैं, लेकिन यह आपसी प्यार का ही हिस्सा होती हैं।

परिवार का सहारा

अनुपम ने वीडियो में यह भी बताया कि उनके परिवार में राजू की पत्नी रीमा भाभी ने उनकी मां का खास ख्याल रखा। अनुपम ने लिखा कि वह भाग्यशाली हैं कि उनके पास रीमा भाभी जैसी मददगार सदस्य हैं। उन्होंने अंत में कहा – "रीमा जी और माता रानी दुलारी की जय हो।"

बाल-बाल बची आंख

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनकी मां की आंख के पास चोट का निशान है, लेकिन उनकी आंख बाल-बाल बच गई। वीडियो में अनुपम की मां ने खुद बताया कि अगर हादसा थोड़ा अलग होता, तो सिर पर भी चोट लग सकती थी। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाओं में उनकी मां के जल्द ठीक होने की दुआ और शुभकामनाएं दी हैं। सभी लोग उनके सुरक्षित होने की राहत महसूस कर रहे हैं।

यह घटना याद दिलाती है कि घर में छोटी-छोटी सावधानियां और एक-दूसरे का ख्याल रखना कितना जरूरी है। अनुपम खेर का परिवार इस मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहा है।  

