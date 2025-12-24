25 DECTHURSDAY2025 12:06:43 PM
Nari

‘Saat Samundar Paar’ रीमेक को देख भड़के यूजर्स, Song देख बोले लोग छी ससुर…

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Dec, 2025 05:37 PM
‘Saat Samundar Paar’ रीमेक को देख भड़के यूजर्स, Song देख बोले लोग छी ससुर…

नारी डेस्क : कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की अपकमिंग मूवी ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा’ का लेटेस्ट सॉन्ग ‘सात समंदर पार 2.0’ हाल ही में रिलीज किया गया है। लेकिन इस गाने को सुनने और देखने के बाद नेटिज़न्स का गुस्सा फूट पड़ा है। फिल्म की रिलीज़ में अब कुछ ही समय बाकी है। उससे पहले ही नया गाना ‘सात समंदर पार 2.0’ रिलीज किया गया है, जिसमें कार्तिक और अनन्या की रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई है।

पुराने गाने का रीक्रिएशन और यूजर्स का गुस्सा

बी-टाउन की वेटरन एक्ट्रेस दिव्या भारती के आइकॉनिक गाने ‘सात समंदर पार’ को दोबारा रीक्रिएट किया गया है। यह रीक्रिएशन सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया। इसके बाद नए गाने की जमकर आलोचना हुई और कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे को ट्रोल किया गया। गाने में कार्तिक आर्यन की फिल्म के लिए स्लो और लूफी वर्ज़न पेश किया गया है।

गायक और संगीतकार करण नानवानी ने इस गाने को तैयार किया है। इसके अलावा, सनी देओल की फिल्म ‘विश्वात्मा’ के गीतकार आनंद बक्शी के गाने के लिरिक्स में थोड़ा बदलाव किया गया है।

सोशल मीडिया रिएक्शन

यूजर्स ने नए गाने को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया, एक यूजर ने ट्वीट किया, जिसने भी सात समंदर पार का रीमेक बनाया है, उसे मेरी हाय लगेगी। दूसरे यूजर ने पंचायत 4 के फेमस मीम ‘छी ससुर…’ के जरिए गाने को ट्रोल किया। तीसरे यूजर ने लिखा, नया सात समंदर पार असल में ‘सैड समंदर पार’ है। बचपन का आइकॉनिक गाना किस तरह बर्बाद किया गया। बता दें की गौरतलब है कि रोमांटिक ड्रामा मूवी ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा’ 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it