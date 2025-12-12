धर्मेंद्र की एक ख्वाहिश रह गई अधूरी, उनकी आखिरी इच्छा बताकर रो पड़ी हेमा मालिनी

नारी डेस्क: एक्टर और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी ने गुरुवार को दिल्ली में अपने गुज़र चुके पति और मशहूर स्टार धर्मेंद्र के लिए एक प्रेयर मीट रखी, जिनका 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। पॉलिटिकल फ्रेटरनिटी और फिल्म इंडस्ट्री के कई मेंबर्स ने दिवंगत लेजेंड को सम्मान देते हुए प्रेयर मीट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। होम मिनिस्टर अमित शाह, BJP प्रेसिडेंट जे पी प्रार्थना सभा में नड्डा और कई मंत्रियों और सांसदों को हेमा मालिनी और उनकी बेटियों, ईशा और अहाना को अपनी संवेदनाएं देते हुए देखा गया।



कई लोगों ने अपनी स्पीच में धर्मेंद्र को दिल से याद किया, लेकिन हेमा मालिनी की श्रद्धांजलि ने सभी को सच में इमोशनल कर दिया। समारोह के दौरान, इमोशनल हेमा मालिनी पोडियम पर गईं और उन्हें दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी। उनकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि हर शब्द में धर्मेंद्र की यादों का बोझ था। उन्होंने कहा- "आज की इस प्रार्थना सभा में मैं आपका सबका स्वागत करते हुए, मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पल आएगा जब मुझे प्रार्थना सभा होस्ट करनी पड़ेगी, खासकर मेरे धरम जी के लिए।पूरी दुनिया उनके जाने का दुख मना रही है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ा सदमा है।"

उन्होंने यह भी बताया कि धर्मेंद्र ने हमेशा उनका साथ दिया। हेमा ने कहा- "जिस शख्‍स के साथ मैंने कई फिल्‍मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवनसाथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत रखते थे। हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवनसाथी बने।" हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के किताब लिखने के अधूरे सपने के बारे में भी बात की। उन्होंने कविता के लिए उनके जन्मजात हुनर ​​को याद किया और बताया कि कैसे वह अपने दिल की बातों को एक छपने वाले काम में बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा- "समय के साथ, उनकी पर्सनैलिटी का एक छिपा हुआ पहलू सामने आया.. जब वो उर्दी की शायरी करने लगे। उनकी खास बात यही थी कोई भी मौजूद हो वो उसके हिसाब से एक शेर सुना देते थे...यह उनकी बहुत थी। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि उन्हें एक किताब लिखनी चाहिए - उनके फैंस को यह बहुत पसंद आती।" इसलिए, वह इसे लेकर बहुत सीरियस थे और सब कुछ प्लान कर रहे थे लेकिन वह काम पर अधूरा रह गया।"



धर्मेंद्र के जाने से हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। दशकों से, उन्होंने अलग-अलग जॉनर में अपनी वर्सेटिलिटी के लिए तारीफ़ पाई और इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा स्टार्स में से एक बन गए। अपने समय के सबसे आइकॉनिक एक्टर्स में से एक, धर्मेंद्र ने 'आया सावन झूम के', 'शोले', 'चुपके चुपके', 'आई मिलन की बेला' और 'अनुपमा' जैसी फ़िल्मों में यादगार परफॉर्मेंस के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 24 नवंबर को मुंबई में घर पर धर्मेंद्र के निधन की घोषणा के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने कहा कि उनके जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया।

