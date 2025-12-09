13 DECSATURDAY2025 8:13:57 PM
विदेशी होते हुए भी पंजाबी फैमिली की जान बन गई कैटरीना,जानिए उनके परिवार के बारे में

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Dec, 2025 05:49 PM
 नारी डेस्क: बॉलीवुड की ग्लैमरस क्वीन कैटरीना कैफ आज अपनी शादी की सालगिरह मना रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की पुरानी तस्वीरें फिर से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक खास फोटो ने सबका ध्यान खींचा कैटरीना अपनी बहनों के साथ ब्राइडल एंट्री लेती नजर आ रही हैं। उनकी 6 बहनें भी किसी मॉडल से कम नहीं हैं और सभी बेहद खूबसूरत हैं।

कैटरीना के परिवार में

कैटरीना का असली नाम कैटरीना टर्कोट है। फिल्मों में आने के लिए उनके नाम के साथ पिता का सरनेम कैफ जोड़ा गया। उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मुस्लिम हैं और मां सुजैन टर्कोट ब्रिटिश क्रिश्चियन महिला हैं। तलाक के बाद सभी बच्चे मां के साथ लंदन में पले-बढ़े। यही वजह है कि कैटरीना हाफ इंडियन और हाफ ब्रिटिश हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

कैटरीना की बहनें

कैटरीना की सबसे छोटी बहन का नाम सोनिया टर्कोट है जो पेशे से फोटोग्राफर और डिजाइनर हैं। कैट की  सबसे बड़ी बहन स्टैफनी टर्कोट  हैं। स्टैफनी और क्रिस्टीन राफेल ड्यूरान स्पेंसर, दोनों ही मैरिड हैं और होममेकर हैं। कैट की बहन नताशा टर्कोट, ज्वैलरी डिजाइनर हैं और मैलिस्सा टर्कोट रॉबर्ट्स मैथ्स की टीचर हैं।  कैटरीना और उनकी बहन इसाबेल कैफ, दोनों ही एक्टर हैं हालांकि कैट जितना फेम इसाबेल को नहीं मिला। कैट के भाई सबेस्टियन माइकल फर्नीचर डिजाइनर हैं। वह बच्चों में दूसरे नंबर पर हैं।

PunjabKesari

कैटरीना कैफ का परिवार न केवल टैलेंटेड है बल्कि वेल-सेटल भी है। उनकी बहनों और भाई की सफलता यह दर्शाती है कि कैटरीना अकेली नहीं हैं, बल्कि उनका परिवार भी काफी प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक है।

विदेशी होने के बावजूद कैटरीना ने भारतीय परिवार में खुद को पूरी तरह से फिट किया और पंजाबी फैमिली की परफेक्ट बहू बनकर अपनी पहचान बनाई। उनके परिवार की कहानी यह दिखाती है कि टैलेंट, परिश्रम और पारिवारिक समर्थन ही सफलता की कुंजी है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

  

