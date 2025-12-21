13 साल की उम्र में शुरू किया करियर, जानें कौन है जिसने ‘मिर्जापुर’ में ‘भाभी’ बनकर जीता दिल...

नारी डेस्क : फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और मेहनत के दम पर खास पहचान बनाई। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने महज़ 13 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा, साउथ सिनेमा में नाम कमाया और फिर वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ में ‘भाभी’ बनकर दर्शकों के दिलों पर छा गईं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस ईशा तलवार की। ईशा तलवार 22 दिसंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर जानते हैं उनके करियर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से।

फिल्मी बैकग्राउंड से है नाता

ईशा तलवार फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता विनोद तलवार बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं। एक्टिंग के साथ-साथ ईशा एक बेहतरीन डांसर भी हैं। बचपन में उन्होंने कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस के डांस स्कूल से जैज़, हिप-हॉप और साल्सा जैसी डांस फॉर्म्स सीखी हैं।

13 की उम्र में रखा एक्टिंग की दुनिया में कदम

ईशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उन्होंने अनिल कपूर की फिल्म ‘हमारा दिल आपके पास है’ में बचपन में काम किया था। हालांकि, बतौर लीड एक्ट्रेस उन्हें पहला बड़ा ब्रेक साउथ सिनेमा में मिला। साल 2012 में आई मलयालम फिल्म ‘थट्टाथिन मरायथु’ से ईशा ने धमाकेदार डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें SIIMA अवॉर्ड (बेस्ट फीमेल डेब्यू) से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में लगातार काम कर साउथ इंडस्ट्री में मजबूत पहचान बनाई।

बॉलीवुड में संघर्ष के बाद मिली पहचान

हिंदी सिनेमा में ईशा सलमान खान की फिल्म ‘ट्यूबलाइट’ में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने कालाकांडी, आर्टिकल 15 और कामयाब जैसी फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी।

‘मिर्जापुर’ ने बदली किस्मत

साल 2020 में आई वेब सीरीज ‘मिर्जापुर सीजन 2’ ईशा तलवार के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस सीरीज में उन्होंने ‘माधवी भाभी’ का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस रोल के बाद ईशा रातों-रात चर्चा में आ गईं और उनकी इमेज पूरी तरह बदल गई। हाल ही में ईशा कुणाल खेमू की वेब सीरीज ‘सिंगल पापा’ में भी अहम भूमिका निभाती नजर आईं, जहां उनके अभिनय को सराहा गया।

आज भी एक्टिंग से जीत रही हैं दिल

साउथ से लेकर बॉलीवुड और ओटीटी तक, ईशा तलवार ने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्टिंग से साबित किया है कि मेहनत और टैलेंट के दम पर पहचान जरूर मिलती है।