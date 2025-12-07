08 DECMONDAY2025 10:42:29 PM
Nari

काशी विश्वनाथ नहीं... ये मंदिर भी हैं बेहद प्रसिद्ध, दर्शन के लिए उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Dec, 2025 06:30 PM
काशी विश्वनाथ नहीं... ये मंदिर भी हैं बेहद प्रसिद्ध, दर्शन के लिए उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

 नारी डेस्क: धर्मनगरी काशी आज पूरी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर छाई हुई है। यहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन हर हिंदू के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बनारस में विश्वनाथ मंदिर के अलावा भी कई ऐसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर हैं, जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं? आइए जानते हैं इन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में 

अन्नपूर्णा मंदिर

काशी विश्वनाथ के बिल्कुल पास स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर भक्तों के लिए बेहद श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि मां अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।

PunjabKesari

 संकट मोचन हनुमान मंदिर

वाराणसी का संकट मोचन मंदिर विश्वप्रसिद्ध है। मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने यहां गोबर से हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी, और यहीं उन्हें प्रभु हनुमान के साक्षात दर्शन हुए थे। मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है। ऐसा कहा जाता है कि यहां हनुमान जी के दर्शन मात्र से हर संकट दूर हो जाता है।

 कालभैरव मंदिर

वाराणसी में कालभैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि यहां यमराज नहीं, बल्कि स्वयं कालभैरव ही लोगों के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। कहा जाता है कि काशी में बिना कालभैरव की अनुमति के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। यह मंदिर रहस्यमय और अद्भुत अनुभव प्रदान करता है।

 दुर्गाकुंड मंदिर (कुष्मांडा देवी)

वाराणसी का दुर्गाकुंड मंदिर देवी दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार, दैत्य शुम्भ-निशुम्भ का वध करने के बाद देवी ने यहां विश्राम किया था। लाल रंग के इस विशाल मंदिर के चारों ओर का कुंड (तालाब) इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। नवरात्रि में यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है।

PunjabKesari

 बीएचयू का बिरला मंदिर (नया विश्वनाथ मंदिर)

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में बना बिरला मंदिर आधुनिक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसे नया विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का शिखर लगभग 252 फीट ऊंचा है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में शामिल करता है। मंदिर की दीवारों पर भगवद् गीता के श्लोक अंकित हैं।

वाराणसी न सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि यह एक जीवंत आस्था का प्रतीक भी है। यहां हर मंदिर अपनी एक अनोखी कथा और ऊर्जा लिए हुए है। अगर आप काशी जाने का मन बना रहे हैं, तो सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि इन मंदिरों के दर्शन भी जरूर करें  क्योंकि यहीं बसती है मुक्ति और मोक्ष की काशी।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it