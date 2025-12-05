08 DECMONDAY2025 10:41:20 PM
Indigo की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द! 12–14 घंटे फंसे यात्री, अभी भी उड़ान भरने में लग सकते है इतने दिन...

  • Updated: 05 Dec, 2025 11:07 AM
नारी डेस्क : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में पिछले चार दिनों से जारी अव्यवस्था ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उड़ानों में लगातार देरी और रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सिर्फ दो दिनों में 900 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, जिससे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और गोवा सहित कई प्रमुख एयरपोर्ट हड़कंप की स्थिति में आ गए हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी: 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द

दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात बेहद खराब रहे। गुरुवार को जहां देशभर में इंडिगो की 550 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, वहीं शुक्रवार सुबह तक अकेले दिल्ली से 200 से अधिक फ्लाइट्स135 डिपार्चर और 90 अराइवल कैंसिल कर दी गईं। टर्मिनल पर हजारों बैग बिखरे पड़े दिखाई दिए, कई यात्री जमीन पर सोते नजर आए और जगह-जगह चीख-पुकार व नारेबाज़ी का माहौल बना रहा। एक यात्री ने बताया कि वे शादी में जा रहे थे, लेकिन 12 घंटे इंतजार के बाद भी न खाने को मिला न पानी, और उनका सामान भी गायब है। वहीं एक महिला यात्री ने कहा कि वह 14 घंटे से इंतजार कर रही है, पर इंडिगो स्टाफ कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।

हैदराबाद में यात्रियों ने रोकी फ्लाइट

हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्थिति और भी बिगड़ गई, जहां गुस्साए यात्रियों ने अपना धैर्य खोते हुए एयर इंडिया की एक उड़ान के सामने बैठकर उसे रोक दिया। कई यात्रियों ने बताया कि वे घंटों से फंसे हुए हैं और इंडिगो की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही। एक यात्री ने कहा कि उसकी 7:30 PM की इंडिगो फ्लाइट को 12 घंटे बीत चुके हैं और अब एयरलाइन अनिश्चितकालीन देरी की बात कर रही है, जिसे उसने सीधा-सीधा मजाक करार दिया। बता दें की गोवा में यात्रियों का धैर्य बिल्कुल टूट गया। वीडियो में लोग इंडिगो स्टाफ पर चिल्लाते दिखाई दिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा।

कौन-से शहर से कितनी उड़ानें रद्द?

मुंबई: 118
बेंगलुरु: 100
हैदराबाद: 90
कोलकाता: 35
चेन्नई: 26
गोवा: 11
भोपाल: 5

इंडिगो का स्पष्टीकरण (‘नए नियमों के कारण गलत अनुमान’)

इंडिगो ने DGCA को भेजे स्पष्टीकरण में स्वीकार किया कि नए पायलट और क्रू ड्यूटी नियमों के कारण क्रू की जरूरत का गलत अनुमान लगा, जिसकी वजह से संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एयरलाइन ने बताया कि सर्दियों का मौसम, स्टाफ की कमी और तकनीकी समस्याओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया। अव्यवस्था को संभालने के लिए इंडिगो ने तत्काल प्रभाव से कुछ नए नियम अस्थायी रूप से वापस ले लिए हैं, जिनमें रात की ड्यूटी की सीमा को सुबह 6 बजे तक बढ़ाने वाला नियम और रात में दो लैंडिंग की सीमा शामिल है, जिन्हें फिलहाल हटा दिया गया है।

आने वाले 3 दिन और उड़ानें रहेंगी प्रभावित

इंडिगो ने चेतावनी दी है कि उड़ानों का संचालन पूरी तरह सामान्य होने में अभी कम से कम 2–3 दिन और लग सकते हैं। अव्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए एयरलाइन ने 8 दिसंबर से अपने उड़ान शेड्यूल में कटौती भी कर दी है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उड़ानों को फिर से समय पर लाना आसान नहीं होगा, लेकिन पूरी टीम स्थिति को सुधारने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है।

