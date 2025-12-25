25 DECTHURSDAY2025 12:04:39 PM
क्रिसमस के दिन कर्नाटक में हुआ भीषण हादसा,  ट्रक की टक्कर लगने से बस में लगी आग, जिंदा जले यात्री

नारी डेस्क: क्रिसमस के दिन एक बड़े हादसे में गुरुवार तड़के कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक ट्रक से टक्कर के बाद एक स्लीपर कोच बस में आग लगने से कम से कम नौ लोग जिंदा जल गए और 21 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 2 बजे नेशनल हाईवे 48 पर गोरलट्टू क्रॉस पर हुई, जब विपरीत दिशा से आ रहा एक ट्रक डिवाइडर पार कर गया और ड्राइवर के कंट्रोल खो देने के बाद बस से टकरा गया।


इस घटना में ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। उसकी पहचान कुलदीप के रूप में हुई है। आग लगने के बाद कई यात्री बस से निकलने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि हमें ट्रक सीधे बस के फ्यूल टैंक से टकराया। फ्यूल लीक होने के बाद बस में आग लग गई और वह पूरी तरह से जल गई।कुछ यात्री बस से निकलने में कामयाब रहे, हालांकि जो गहरी नींद में थे  वे गाड़ी के अंदर फंस गए।  शुरुआती जांच के अनुसार, कुल नौ लोगों की मौत हुई है, जिसमें आठ बस यात्री और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं,"। 

एक घायल व्यक्ति को 15 से 20 प्रतिशत जलने की चोटें आई हैं और उसे बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मरीज को छोड़कर बाकी सभी घायल खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने बताया कि  कुल मिलाकर, ड्राइवर और सहायक सहित 32 लोग बस में यात्रा कर रहे थे। एक बच्चे के जले हुए शव के मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बेंगलुरु से DNA एक्सपर्ट मौके पर पहुंच गए हैं, और लोकल सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स (SOCO) टीम भी काम कर रही है। पुलिस के मुताबिक, प्राइवेट सी बर्ड स्लीपर कोच बस बेंगलुरु से गोकर्ण के तटीय शहर जा रही थी, तभी उसे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के कारण, हाईवे पर बेंगलुरु-सिरा स्ट्रेच पर कई घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा।

