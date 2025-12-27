पिता से कटवाया कैक, फैन को किया Kiss...देर रात सलमान खान ने कुछ ऐसे मनाया 60वां जन्मदिन

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने शहर से दूर अपने पनवेल फार्महाउस में एक शानदार सेलिब्रेशन के साथ अपना 60वां जन्मदिन मनाया। एक्टर ने आधी रात को एक शानदार सेलिब्रेशन के साथ अपने जन्मदिन की शुरुआत की, जिसमें उनका परिवार करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के साथी स्टार्स मौजूद थे। ऑनलाइन सामने आए कई वीडियो में से एक में फैंस को एक्टर के ग्रैंड केक-कटिंग की झलक मिली।



क्लिप्स में बर्थडे बॉय बड़े केक टेबल के सामने बीच में खडे दिख रहा है, उसने क्लीन-शेव लुक, ब्लैक टी-शर्ट और जींस पहनी हुई है, और वह अपने करीबी परिवार के साथ यह खास मौका मना रहा है। इस दौरान वह अपने पिता सलीम खान का हाथ पकड़े बर्थडे केक काट रहे हैं । पार्टी शुरू होने से पहले, एक्टर ने पैपराज़ी के लिए समय निकाला और उनके साथ अपना बर्थडे केक काटा, जिससे सेलिब्रेशन की शुरुआत खुशी-खुशी हुई।



सलमान ने अपना जन्मदिन पनवेल के अपने फार्महाउस में मनाने का फैसला किया और इस खास दिन को अपने करीबी परिवार वालों और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। शुक्रवार रात को, उनके पिता सलीम खान से लेकर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी तक, कई मेहमान उनके फार्महाउस पर आते दिखे। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, सलमान कड़ी सुरक्षा के बीच अपने फार्महाउस से बाहर निकले और पैपराज़ी के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट किया, उनके साथ थोड़ी देर जश्न मनाया।



क्लिप्स में सलमान केक काटते हुए दिख रहे हैं, जबकि फोटोग्राफर उनके चारों ओर जमा होकर हैप्पी बर्थडे गाना गा रहे थे। केक काटने के बाद, सलमान फोटोग्राफरों को केक का एक टुकड़ा देते हुए और फिर फोटो खिंचवाते हुए दिखे। एक वीडियो में, सलमान फार्महाउस के बाहर जमा मीडिया की एक सदस्य से गर्मजोशी से मिलते हुए, उसे साइड हग करते हुए और उसके माथे पर किस करते हुए दिखे। एक्टर अच्छे मूड में थे और पैपराज़ी से बात करते हुए हंसते और मुस्कुराते हुए दिखे।