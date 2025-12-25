27 DECSATURDAY2025 3:33:30 AM
हेयर फॉल को इग्नोर करना कहीं पड़ ना जाए भारी, पहले समझिए इसकी असल वजह

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Dec, 2025 12:29 PM
हेयर फॉल को इग्नोर करना कहीं पड़ ना जाए भारी, पहले समझिए इसकी असल वजह

नारी डेस्क: जैसे-जैसे तापमान गिरता है, बालों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। सर्दियों में बालों का झड़ना, बाल रूखे और बेजान होना, और स्कैल्प का टाइट, खुजली वाला या असहज महसूस होना आम बात है।  सूखी हवा, घर के अंदर हीटिंग, बदले हुए रूटीन और पोषण में हल्के बदलाव मिलकर ऐसी स्थितिया बनाते हैं जो बालों को जड़ से कमज़ोर कर देती हैं। इसी बीच सवाल यह है कि कहीं ये गंभीर समस्या की चेतावनी तो नहीं। चलिए जानते हैं इस समस्या के बारे में विस्तार से। 


सर्दियों में बाल क्यों ज्यादा झड़ते हैं?


स्कैल्प का रूखापन: ठंडी हवा और कम नमी से स्कैल्प ड्राई हो जाता है डैंड्रफ बढ़ता है इससे जड़ें कमजोर हो जाती है और ज्यादा हेयर फॉल होता है।

धूप और विटामिन D की कमी: सर्दियों में धूप कम मिलती है। विटामिन D की कमी से हेयर फॉलिकल्स कमजोरपड़ जाते हैं।

 ब्लड सर्कुलेशन कम होना: ठंड में शरीर ब्लड फ्लो को अंदरूनी अंगों की तरफ शिफ्ट करता है। स्कैल्प तक कम पोषण पहुंचता है।

 हेयर ग्रोथ साइकिल: रिसर्च के अनुसार,  गर्मियों में ज्यादा बाल ग्रोथ फेज़ में होते हैं। सर्दियों में वे शेडिंग फेज में जाते हैं। इसलिए कुछ हद तक हेयर फॉल नॉर्मल है।

हॉट वॉटर और स्टाइलिंग: ज्यादा गर्म पानी, ड्रायर, स्ट्रेटनर बालों को और ड्राई व कमजोर बनाते हैं।


 कब हेयर फॉल चिंता का कारण है?

अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो यह चेतावनी हो सकती है—

- रोज 100–150 से ज्यादा बाल झड़ना
-बालों की ग्रोथ कम दिखना
-सिर में खुजली, जलन या पैच
- लंबे समय तक झड़ना (3 महीने से ज्यादा)
-भौंह या पलकों के बाल भी गिरना

 
सर्दियों में हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें?

स्कैल्प को मॉइश्चर दें: नारियल/बादाम तेल से हल्की मालिश। हफ्ते में 1–2 बार

 सही धुलाई: माइल्ड शैम्पू और गुनगुना पानी से सिर धोएं।  हफ्ते में 2–3 बार से ज्यादा नहीं

पोषण बढ़ाएं:  प्रोटीन, आयरन, जिंक नट्स, अंडा, दाल, पालक अपनी डाइट में शामिल करें। 

धूप और नींद: रोज़ 15–20 मिनट धूप और 7–8 घंटे की नींद जरूरी है।

 साइंस मंत्र

“हर सर्दियों का हेयर फॉल बीमारी नहीं होता, लेकिन हर हेयर फॉल को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं।”

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

