अब 24 घंटे में पूरी करनी होगी वैष्णो देवी यात्रा, नए साल से पहले बदल गए नियम

नारी डेस्क: अगर आप आने वाले दिनों में वैष्णो देवी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। । नए निर्देशों के तहत अब हर श्रद्धालु के लिए पंजीकरण के बाद आरएफआईडी यात्रा कार्ड लेना अनिवार्य होगा और कार्ड प्राप्त करने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करना जरूरी होगा।
आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य
नव वर्ष पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ नए नियम बना गए हैं। अब यात्रा आरंभ करने से पहले पंजीकरण के साथ ही आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करना प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य है। जहां श्रद्धालुओं को आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर 10 घंटे के भीतर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को 24 घंटे के भीतर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर आधार शिविर कटड़ा वापस आना होगा।
सभी के लिए समान रूप लागू होंगे नियम
श्राइन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं को नए नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने की कोई भी समय अवधि नहीं रखी गई थी। पहले आरएफआईडी यात्रा कार्ड की वैधता 12 घंटे थी जो अब 10 घंटे की हो गई है। श्राइन बोर्ड ने यह भी बताया कि ये निर्देश पैदल, हेलीकॉप्टर और बैटरी कार तीनों माध्यमों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर समान रूप से लागू होंगे।
श्राइन बोर्ड के इन नियमों का भी रखें ख्याल
चढ़ाई के दौरान खुद पर ज़्यादा ज़ोर न डालें। सीढ़ियों के बजाय पक्की पटरी पर चलें। जिन जगहों पर चेतावनी नोटिस लगे हैं, वहां आराम न करें। ट्रैफिक नियमों को न तोड़ें या मुश्किल रास्तों पर दूसरों से आगे निकलने की कोशिश न करें। जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए भवन या रास्ते में ताश खेलने, धूम्रपान करने या पान चबाने से बचें। श्राइन बोर्ड ने अपने नोटिस में लिखा- साथी तीर्थयात्री माता में अपनी आस्था से आपसे जुड़े हुए हैं। ट्रांजिस्टर या टेप रिकॉर्डर बहुत तेज़ आवाज़ में न बजाएं या यात्रियों के आने-जाने के लिए बने रास्तों में रुकावट या बाधा पैदा न करें।