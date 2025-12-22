23 DECTUESDAY2025 11:07:50 AM
Nari

महिलाओं की मसल्स कमजोर कर देती है ठंड,  स्ट्रांग रहने के लिए ये फिटनेस मंत्र याद रखें

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Dec, 2025 08:50 AM
महिलाओं की मसल्स कमजोर कर देती है ठंड,  स्ट्रांग रहने के लिए ये फिटनेस मंत्र याद रखें

नारी डेस्क: सर्दियों में महिलाओं कोमसल लॉस (मांसपेशियों की कमजोरी/घटाव) का खतरा पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। फिटनेस ट्रेनर्स के मुताबिक ठंड के मौसम में कम एक्टिविटी, धूप की कमी और हार्मोनल बदलाव इसकी बड़ी वजह हैं। लेकिन कुछ आसान उपाय अपनाकर इससे बचा जा सकता है।

 

सर्दियों में महिलाओं में मसल लॉस क्यों बढ़ता है?

-ठंड की वजह से वर्कआउट कम हो जाना
-विटामिन D की कमी (धूप कम मिलना)
-प्रोटीन का पर्याप्त सेवन न होना
-हार्मोनल फ्लक्चुएशन


 मसल लॉस से बचने के 4 असरदार टिप्स

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को न करें नजरअंदाज: हफ्ते में कम से कम 3–4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्क्वैट्स, लंजेस, पुश-अप्स रेज़िस्टेंस बैंड एक्सरसाइज जरूर करें, मसल्स मजबूत रहती हैं और फैट बर्न भी बेहतर होता है।

 डाइट में प्रोटीन जरूर बढ़ाएं: हर मील में प्रोटीन शामिल करें, जैसे- दालें, पनीर, दूध, अंडे, टोफू, नट्स और सीड्स  प्रोटीन मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ के लिए जरूरी है।

 विटामिन D और धूप को दें जगह: रोज15–20 मिनट धूप में बैठें। डॉक्टर की सलाह से विटामिन D सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है।  विटामिन D की कमी से मसल वीकनेस बढ़ती है।

 एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखें: लंबे समय तक बैठे न रहें, हल्की वॉक या योग करें, घर के कामों में एक्टिव रहें।  लगातार मूवमेंट से मसल्स एक्टिव रहती हैं।


 फिटनेस मंत्र

सर्दी में आराम जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज से ब्रेक नहीं। ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन डिहाइड्रेशन मसल क्रैम्प्स और थकान बढ़ा सकता है। गुनगुना पानी पिएं और हर्बल टी लें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it