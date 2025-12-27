28 DECSUNDAY2025 11:25:37 AM
सलमान खान के बर्थडे पर भावुक हुए बॉडीगार्ड शेरा, खास अंदाज़ में दी जन्मदिन की बधाई

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Dec, 2025 11:42 AM
नारी डेस्क:   बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके बॉडीगार्ड और सबसे भरोसेमंद साथी शेरा भावुक हो गए और उन्होंने अपने मालिक को बेहद खास अंदाज़ में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

शेरा का इमोशनल मैसेज

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाईजान के साथ एक खास तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने दिल से लिखा हुआ एक भावुक मैसेज भी शेयर किया। शेरा ने लिखा कि उन्होंने सलमान खान के साथ ज़िंदगी के कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सलमान हर मुश्किल का सामना हमेशा शांति, हिम्मत और अपने खास अंदाज़ में करते आए हैं। इसी वजह से वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि सबसे बड़े सुपरस्टार हैं।

शेरा ने आगे लिखा कि सलमान की वजह से उन्हें प्यार, इज्जत और एक पहचान मिली, जिस पर उन्हें गर्व है। अंत में उन्होंने दुआ की- “भगवान आपको हमेशा खुश, कामयाब और सेहतमंद रखें। आप सलामत रहें, मालिक।”

पनवेल फार्महाउस में हुई ग्रैंड बर्थडे पार्टी

सलमान खान ने अपना जन्मदिन पनवेल स्थित फार्महाउस में शानदार पार्टी के साथ सेलिब्रेट किया। इस ग्रैंड बर्थडे बैश में बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। पार्टी में सलमान का परिवार मौजूद रहा। इसके अलावा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, जैकी भगनानी, क्रिकेटर एमएस धोनी अपनी पत्नी के साथ, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर इकबाल, जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख जैसे कई जाने-माने चेहरे नजर आए। सभी ने मिलकर सलमान के जन्मदिन का जश्न मनाया।

सलमान खान का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान की आखिरी फिल्म ‘सिकंदर’ ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिलहाल सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में बिजी हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का टीज़र 27 दिसंबर, यानी सलमान के जन्मदिन पर रिलीज किया जा सकता है। यह फिल्म अगले साल जून या जुलाई में सिनेमाघरों में आ सकती है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
 

 

