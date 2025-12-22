कल्याण पडला ने जीती   Bigg Boss Telugu 9 की ट्रॉफी,  35 लाख प्राइज मनी के साथ मिली कार

नारी डेस्क: बिग बॉस तेलुगु सीज़न 9 का ग्रैंड फिनाले एक शानदार इवेंट था। शो के होस्ट नागार्जुन अक्किनेनी ने कल्याण पडला को ट्रॉफी थमाई। यह सीज़न दर्शकों के लिए खास था क्योंकि इसमें आम लोगों को सेलिब्रिटीज़ के साथ हिस्सा लेने का मौका मिला और कल्याण पडला लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। ट्रॉफी के साथ, उन्हें 35 लाख रुपये की प्राइज मनी और एक शानदार कार भी मिली।



बिग बॉस तेलुगु 9 की कुल प्राइज मनी 50 लाख रुपये थी। हालांकि, फिनाले से पहले कंटेस्टेंट डेमन पवन ने 15 लाख रुपये लेकर शो छोड़ दिया था, जिससे कल्याण को 35 लाख रुपये मिले। थानुजा पुट्टस्वामी फर्स्ट रनर-अप थीं, जबकि डेमन पवन सेकंड रनर-अप थे। जब नागार्जुन अक्किनेनी ने स्टेज पर कल्याण पडला का नाम अनाउंस किया, तो वह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए और रो पड़े। नागार्जुन ने उन्हें गले लगाया, उनकी जीत पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।



कल्याण पडला की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो, वह बिग बॉस तेलुगु 9 में हिस्सा लेने वाले पहले आम कंटेस्टेंट थे। इस डिजिटल शो में कल्याण पडला की शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। जनता के सपोर्ट से उन्हें बिग बॉस तेलुगु 9 में सीधी एंट्री मिली। पहले, कल्याण पडला ने भारतीय सेना में एक सैनिक के तौर पर देश की सेवा की। सेना में अपनी सेवा के बाद, उन्होंने एक्टिंग के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया।



कल्याण ने बिग बॉस डिजिटल शो बिग बॉस 19 अग्निपरीक्षा में हिस्सा लिया, जिसे श्रीमुखी ने होस्ट किया था। पडाला आंध्र प्रदेश के विज़ियानगरम ज़िले के एक मिडिल-क्लास परिवार से हैं। बचपन से ही उन्हें फिटनेस और स्पोर्ट्स का शौक था, जिससे न सिर्फ़ वह मज़बूत बने बल्कि उन्होंने अनुशासन भी सीखा, जो सेना में रहते हुए उनके बहुत काम आया।

