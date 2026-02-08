9 से 11 फरवरी तक कई राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट

नारी डेस्क : देश में मौसम एक बार फिर बड़ा बदलाव लेने जा रहा है। फरवरी का महीना होने के बावजूद ठंड का असर अब भी बरकरार है। बीते करीब 15 दिनों से लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और शीत लहर जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 9 से 11 फरवरी के बीच भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है।

आज रात से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

IMD के अनुसार 8 फरवरी की रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेगा। इस दौरान उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार ऊपरी वायुमंडल में लगभग 120 समुद्री मील तक पहुंच रही है। इसके चलते 9 से 11 फरवरी के बीच मौसम और अधिक सक्रिय रहने की संभावना है।

चार राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 10 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में घने कोहरे का असर बना रह सकता है।

मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन

हालांकि उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों में हो रही गतिविधियों का असर ठंडी हवाओं के रूप में महसूस किया जाएगा। इससे सुबह और रात के समय ठंड और अधिक बढ़ सकती है।

दिल्ली में सुबह-शाम ठंड, दिन में धूप से राहत

राजधानी दिल्ली में मौसम धीरे-धीरे साफ हो रहा है। सुबह और शाम ठंड बनी हुई है, जबकि दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। बीते दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के अनुसार 9 फरवरी को तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है।

दिल्ली में हल्के बादलों की संभावना

मौसम विभाग का कहना है कि अगले सात दिनों तक दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। 10 और 11 फरवरी को यह सामान्य से कुछ अधिक हो सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 9 और 10 फरवरी को हल्के बादल छा सकते हैं, हालांकि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।

