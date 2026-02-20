01 MARSUNDAY2026 9:58:02 PM
दो शहरों में होने वाले Feeding India Concert 2026 में Shakira करेंगी परफॉर्मेंस

  20 Feb, 2026
दो शहरों में होने वाले Feeding India Concert 2026 में Shakira करेंगी परफॉर्मेंस

नारी डेस्क : वैश्विक पॉप आइकन और कई ग्रैमी पुरस्कार विजेता Shakira एक बार फिर भारत में धमाकेदार वापसी करने जा रही हैं। फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट 2026 के तहत शकीरा अप्रैल में दो बड़े शहरों मुंबई और दिल्ली में लाइव परफॉर्म करेंगी। यह पहली बार होगा जब यह कॉन्सर्ट एक से अधिक शहरों में आयोजित किया जाएगा।

कॉन्सर्ट की तारीखें और स्थल

10 अप्रैल 2026: महालक्ष्मी रेसकोर्स, मुंबई
15 अप्रैल 2026: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
शकीरा के लाइव प्रदर्शन के साथ-साथ यह कॉन्सर्ट भूख और कुपोषण जैसी सामाजिक समस्याओं पर जागरूकता फैलाने का भी मंच बनेगा।

ज़ोमैटो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी

कॉन्सर्ट का आयोजन फीडिंग इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जो एक प्रमुख गैर-लाभकारी संस्था है। इस बार ज़ोमैटो के डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इसे आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान आकर्षित करना है।

शकीरा का बयान

शकीरा ने कहा, भारत में प्रदर्शन हमेशा मेरे लिए खास रहा है। मुंबई और दिल्ली में अपने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए मैं बेहद उत्साहित हूं। फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट सिर्फ संगीत के लिए नहीं है, बल्कि हर बच्चे को स्वस्थ पोषण उपलब्ध कराने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए है।

संगीत और सामाजिक प्रभाव

Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, और Waka Waka जैसे हिट गानों की वजह से शकीरा दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। अपने Barefoot Foundation के माध्यम से शकीरा शिक्षा और बाल कल्याण का समर्थन करती हैं। यह मिशन फीडिंग इंडिया के 2030 तक शून्य भूख हासिल करने के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।

टिकटिंग और बुकिंग जानकारी

‘Notify Me’ अलर्ट: 27 फरवरी, दोपहर 12 बजे से
48 घंटे का विशेष एक्सेस: 27 फरवरी दोपहर 12 बजे से 1 मार्च दोपहर 12 बजे तक
सामान्य टिकट बिक्री: 1 मार्च, दोपहर 1 बजे से
‘Buy Now, Pay Later’ विकल्प: 50% अग्रिम भुगतान, बाकी 20 मार्च तक
प्रशंसक इस सुविधा का लाभ उठाकर शकीरा का लाइव शो अपने पसंदीदा शहर में देख सकते हैं।

क्यों है यह कॉन्सर्ट खास

फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट केवल संगीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करके भूख और कुपोषण के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देने का मंच भी है।
 

