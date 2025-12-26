काशी विश्वनाथ मंदिर में अब नहीं होगी VIP एंट्री! नए साल से पहले सख्त हुए नियम

नारी डेस्क: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर ने नए साल के दौरान भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए 24 दिसंबर से VIP दर्शन निलंबित कर दिए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्व भूषण मिश्रा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि के कारण 24 दिसंबर से VIP दर्शन निलंबित करने का फैसला किया है। 24 दिसंबर, 2025 को मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया कि दर्शन के लिए कोई विशेष सुविधा देना, कोई प्रोटोकॉल लागू करना, या कोई विशेष पहुंच देना संभव नहीं होगा।



मिश्रा ने कहा- "यह देखा गया है कि नए साल के अंत और शुरुआत में भीड़ बढ़ जाती है, और यह कल से ही बढ़ना शुरू हो गई है।इसलिए, सामान्य निर्देश यह है कि पीक आवर्स के दौरान कोई विशेष सुविधा देना संभव नहीं होगा। नियमित दर्शन, जिसे हम "झांकी दर्शन" कहते हैं, सभी भक्तों के लिए उपलब्ध है। यह हर आगंतुक के लिए समान प्रक्रिया है।" इस कदम का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की भीड़ के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करना है। मिश्रा ने संकेत दिया कि भीड़ कम होने के बाद VIP सुविधाओं पर फिर से विचार किया जा सकता है।

पिछले साल भक्तों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि यह लगभग 5-8 लाख थी। उन्होंने बताया कि इस साल भी नए साल के लिए उतनी ही भीड़ की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस साल एक अपवाद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ के बाद आगंतुकों में कमी देखी है, जिसमें लगभग 40% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि यह बैन हर भक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है और मंदिर जाना आस्था की बात है, अहंकार की नहीं, इसलिए उन्होंने सभी से इस फैसले का सम्मान करने की अपील की। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ दुनिया भर से लोग इसकी आध्यात्मिक महत्ता के कारण आते हैं। इसे 1780 में मराठा शासक, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था।

