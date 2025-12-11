13 DECSATURDAY2025 8:19:44 PM
Nari

तुरंत Periods लाने के लिए क्या करें? जानें क्या पीने से आते हैं जल्दी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Dec, 2025 03:51 PM
नारी डेस्क : महिलाओं के मासिक धर्म (Periods) का समय कभी-कभी अनियमित हो सकता है। तनाव, आहार की कमी, हार्मोनल बदलाव या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पीरियड देर से या जल्दी बंद हो सकते हैं। ऐसे में कई महिलाएं जानना चाहती हैं कि तुरंत पीरियड कैसे लाया जा सकता है और क्या कुछ पीने से पीरियड जल्दी आ सकता है।

पीरियड जल्दी लाने के लिए प्राकृतिक उपाय

अदरक का सेवन: अदरक की चाय पीने से रक्त संचार बढ़ता है और पीरियड जल्दी आने में मदद मिलती है।
नींबू और शहद वाला पानी: गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से शरीर में हार्मोन संतुलन सुधारता है।
दालचीनी और गुड़: थोड़ी दालचीनी पाउडर और गुड़ मिलाकर खाने से भी पीरियड नियमित हो सकते हैं।
गर्म पानी का उपयोग: पेट पर हल्की गर्म पानी की बोतल रखने से मांसपेशियों में रिलैक्सेशन होता है और पीरियड शुरू हो सकता है।

आहार और पेय से असर

अदरक की चाय: जैसा कि ऊपर बताया गया है, अदरक की चाय पीरियड जल्दी लाने में सहायक हो सकती है। इसे दिन में 1–2 बार गर्म पानी के साथ पीना फायदेमंद होता है।

पानी और हाइड्रेशन: पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी (Dehydration) हार्मोन संतुलन को प्रभावित कर सकती है और पीरियड को अनियमित बना सकती है।

भोजन में आयरन और फाइबर: हरी सब्जियां, ताजे फल और साबुत अनाज का नियमित सेवन मासिक धर्म को सही समय पर बनाए रखने में मदद करता है और हार्मोन संतुलन को भी सुधारता है।

पीने से पहलें ध्यान दें: कोई भी पीने वाली चीज़ तुरंत पीरियड (Periods) लाने की गारंटी नहीं देती। यह शरीर की प्रकृति, हार्मोन और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

जीवनशैली सुधारें

तनाव कम करें: योग, मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज तनाव कम करके पीरियड को नियमित कर सकते हैं।
नींद पूरी लें: अनियमित नींद हार्मोन को प्रभावित कर सकती है।
वजन संतुलित रखें: अचानक वजन बढ़ना या घटना पीरियड अनियमित कर सकता है।

जानें कब डॉक्टर से संपर्क करें

अगर आपका मासिक पीरियड (Periods) लगातार अनियमित हो रहा है या लंबे समय तक नहीं आता, तो किसी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। हार्मोनल असंतुलन, थायरॉयड की समस्या या अन्य स्वास्थ्य कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं।

पीरियड (Periods) जल्दी लाने के लिए प्राकृतिक और घरेलू उपाय मददगार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पेय या उपाय पर पूरी तरह निर्भर न रहें। सही आहार, जीवनशैली सुधार और समय पर डॉक्टर की सलाह सबसे प्रभावी तरीका है।

