धनिया का पानी पीने से कौन-कौन सी बीमारियां होती है ठीक!

  • Updated: 09 Dec, 2025 07:33 PM
नारी डेस्क : धनिया सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि सेहत के लिए एक असरदार घरेलू औषधि भी है। खासतौर पर धनिया के दानों से तैयार किया गया धनिया का पानी शरीर को अंदर से साफ करने और कई सामान्य बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन A, C, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन शरीर को पोषण देने के साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं।

धनिया का पानी बनाने का सही तरीका

एक चम्मच धनिया के दाने रातभर एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को हल्का गर्म करके छान लें और खाली पेट पी लें। चाहें तो एक चम्मच धनिया को पानी में उबालकर, ठंडा कर भी पी सकते हैं।

किन बीमारियों में फायदेमंद है धनिया का पानी

किडनी की समस्या में राहत

धनिया का पानी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे किडनी पर अनावश्यक दबाव कम होता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से किडनी की कार्यक्षमता बेहतर होती है और पेशाब से जुड़ी हल्की समस्याओं में भी राहत मिलने लगती है।

डायबिटीज कंट्रोल (Diabetes Control) करने में मददगार

धनिया का पानी ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है। इसके नियमित सेवन से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से उपयोग कर पाता है और डायबिटीज में धीरे-धीरे नियंत्रण में मदद मिल सकती है।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

धनिया के दाने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनका पानी पीने से पाचन एंजाइम्स सक्रिय होते हैं, जिससे गैस, अपच, पेट दर्द और पेट में भारीपन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है और खाना आसानी से पचता है।

इम्यूनिटी (Immunity) बढ़ाने में सहायक

धनिया का पानी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है और बार-बार बीमार पड़ने का खतरा कम होता है।

हाई ब्लड प्रेशर (high blood pressure) और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

धनिया में मौजूद पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से धनिया का पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है और दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

वजन घटाने (Weight Loss) में सहायक

धनिया का पानी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट बर्न करने की प्रक्रिया में मदद मिलती है, जिस वजह से नियमित रूप से धनिया का पानी पीने पर वजन घटाने में सहूलियत मिलती है।

स्किन और हड्डियों के लिए लाभकारी

धनिया का पानी शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है और रक्त को शुद्ध करके स्किन को साफ व चमकदार बनाने में सहायक होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूती देते हैं, जिससे जोड़ों और बोन हेल्थ बेहतर बनी रहती है।

ध्यान रखने वाली बातें

किसी गंभीर बीमारी में इसे इलाज का विकल्प न मानें।
गर्भवती महिलाएं और दवा ले रहे लोग डॉक्टर से सलाह लें।

अत्यधिक मात्रा में सेवन न करें: धनिया का पानी अगर सही तरीके और सीमित मात्रा में पिया जाए, तो यह कई छोटी-बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने वाला एक आसान और प्राकृतिक उपाय साबित हो सकता है।

