52 साल की उम्र में भी एनर्जेटिक रहने के लिए मलाइका पीती हैं ये सिंपल मॉर्निंग हेल्थ शॉट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Jan, 2026 05:31 PM
 नारी डेस्क:  बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और एनर्जी के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। 52 की उम्र पार करने के बाद भी उनका शरीर और ग्लो देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन उनका फिटनेस राज कोई महंगी डाइट या सप्लीमेंट नहीं, बल्कि सिंपल आदतों और घरेलू हेल्थ रूटीन में छुपा है।

मलाइका का सबसे बड़ा फोकस गट हेल्थ यानी पेट की सेहत पर है। उनका मानना है कि पेट ठीक रहे तो पूरे शरीर की सेहत अपने आप बेहतर रहती है। पाचन सही होने पर शरीर में एनर्जी रहती है, मूड अच्छा रहता है और इम्युनिटी भी मजबूत होती है। यही वजह है कि मलाइका किसी फैंसी डाइट पर भरोसा नहीं करतीं, बल्कि घर में मौजूद आम चीजों का सही इस्तेमाल करती हैं।

मलाइका का सिंपल मॉर्निंग हेल्थ शॉट

मलाइका का हेल्थ शॉट बहुत आसान है और इसे घर पर कोई भी बना सकता है।

तैयारी का तरीका

सामग्री: जीरा, अजवाइन, सौंफ।

इन तीनों को हल्का सा भून लें।

फिर एक चम्मच जीरा, अजवाइन और सौंफ को पानी में भिगो दें और रातभर के लिए रख दें। सुबह उठकर उस पानी को हल्का सा उबालें। गुनगुना होने पर इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर खाली पेट पी लें। मलाइका कहती हैं कि यह उनका रोज़ का नियम है और इसे कभी मिस नहीं करतीं। यह ड्रिंक उनके दिन की सबसे जरूरी शुरुआत होती है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla)

यह ड्रिंक गट हेल्थ में कैसे मदद करता है

पाचन बेहतर बनाता है: जीरा, अजवाइन और सौंफ पेट में बनने वाले खराब बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं।

गैस और ब्लोटिंग कम करता है: एसिडिटी और पेट भारीपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं।

एनर्जी बढ़ाता है: जब पेट हेल्दी रहता है तो शरीर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है।

फिटनेस की नींव: मलाइका मानती हैं कि यही ड्रिंक उनके फिटनेस और ग्लो का आधार है।

आसान आदतों से बड़ा असर

मलाइका हमेशा यही कहती हैं कि हेल्थ के लिए बड़े बदलाव जरूरी नहीं। छोटे-छोटे स्टेप्स अगर रोज अपनाए जाएं तो उनका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। उनका यह मॉर्निंग शॉट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। न महंगी चीज, न जटिल रेसिपी, फिर भी फायदा साफ दिखता है। आजकल लोग अक्सर हेल्थ प्रॉब्लम का हल दवाइयों में खोजते हैं, लेकिन मलाइका का तरीका बताता है कि किचन और प्रकृति में भी कई समाधान मौजूद हैं, बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से अपनाने की।

इसे क्यों फॉलो करें?

पेट से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए।

दिनभर थकान महसूस होने पर एनर्जी बढ़ाने के लिए।

शरीर को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करने के लिए।

इसे अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में आसानी से शामिल किया जा सकता है।  

Got it