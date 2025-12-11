सर्दियों की ठंड ने कर दिया चेहरा रूखा? ये 5 नेचुरल पैक्स देंगे मुलायम और ग्लोइंग स्किन

नारी डेस्क: सर्दियां आते ही ठंडी हवाओं और घर की हीटिंग से त्वचा का नेचुरल ऑयल कम होने लगता है। नतीजा चेहरे पर रूखापन, डलनेस और खिंचाव महसूस होना। ऐसे में केमिकल प्रोडक्ट की जगह घर पर बने नेचुरल फेस पैक्स आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट कर सकते हैं। यहाँ जानिए 5 आसान और असरदार नेचुरल पैक्स, जो आपकी त्वचा को देंगे नैचुरल ग्लो और रेशमी मुलायमनेस।

1. हल्दी–दही–शहद पेक (Glow + Hydration)

कैसे बनाएं: 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद

फायदे: हल्दी सूजन कम करे, स्किन को ब्राइट करे। दही: स्किन को मुलायम और कूलिंग देती है। शहद स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करता है।

कैसे लगाएं: 15–20 मिनट लगाकर गुनगुने पानी से धो लें।

2. ओटमील–शहद पेक (Exfoliation + Soft Skin)

कैसे बनाएं : 2 चम्मच ओटमील, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही

फायदे: ओटमील: जेंटल एक्सफोलिएशन, डेड स्किन हटाता है। शहद: त्वचा में नमी बरकरार रखता है।

कब लगाएं: हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल से स्किन बेहद सॉफ्ट रहती है।

3. एवोकाडो–शहद पेक (Deep Moisturizing Pack)

कैसे बनाएं: आधा पका एवोकाडो, 1 चम्मच शहद, थोड़ा नींबू रस (ऑप्शनल)

फायदा: विटामिन E से भरपूर, ड्राई स्किन को गहराई से पोषण देता है। 20 मिनट बाद धो लें।

4. केला–शहद पेक (Super Hydration Mask)

कैसे बनाएं: आधा पका केला, 1 चम्मच शहद

फायदा: केला स्किन को तुरंत हाइड्रेट करता है। शहद त्वचा को बेबी-सॉफ्ट बनाता है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये पैक सबसे बेस्ट है।

5. गुलाबजल–एलोवेरा पेक (Cooling + Skin Tone Improvement)

कैसे बनाएं: 1 चम्मच एलोवेरा जेल,1 चम्मच गुलाबजल, थोड़ा नींबू रस (ऑप्शनल)

फायदे: त्वचा को कूलिंग, नमी और नेचुरल चमक देता है। स्किन टोन को भी सुधारता है। सर्दियों में स्किन के लिए जरूरी टिप्स रोज़ 7–8 गिलास पानी जरूर पिएं। चेहरे पर बार-बार गरम पानी न डालें। चेहरा हल्के हाथों से साफ करें। बाहर जाती बार स्किन को हवा और धूल से बचाएं