बेहद मशहूर हैं राहु के ये 8 मंदिर, जानिए उनके नाम, स्थान और उनसे जुड़े खास रहस्य

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Dec, 2025 05:04 PM
 नारी डेस्क: ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। इनकी कुंडली में सही स्थिति जीवन में सफलता और तरक्की देती है, जबकि गलत स्थिति में कष्ट, भ्रम और परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसे में राहु और केतु की शांति के लिए कई भक्त खास मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। आज हम आपको भारत के 8 प्रमुख राहु मंदिरों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

उत्तराखंड – पैठाणी राहु मंदिर (इंद्रेश्वर मंदिर)

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक के पैठाणी गांव में स्थित यह मंदिर राहु पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहां राहु की पूजा भगवान शिव के साथ की जाती है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने राक्षस स्वरभानु का सिर और धड़ अलग किया था।
 पौड़ी जिले के पैठाणी गांव की सड़क से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

तमिलनाडु – थिरुनागेश्वरम मंदिर

तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास थिरुनागेश्वरम गांव में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और राहु पूजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के कुंभकोणम तक पहुँचकर लोकल बस या टैक्सी से आसानी से मंदिर तक जाया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश – श्री काल हस्ती मंदिर

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास स्वर्णमुखी नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में राहु और केतु की विशेष पूजा की जाती है। मंदिर में कई शिवलिंग स्थापित हैं और इसे दक्षिण के पंचतत्व लिंगों में वायु तत्व लिंग माना जाता है, जिसे पुजारी भी स्पर्श नहीं कर सकते।
कैसे पहुंचे: गाड़ी या ट्रेन से आंध्र प्रदेश से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

तमिलनाडु – तिरुनागेश्वरम नागनाथर मंदिर

तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम में स्थित यह मंदिर राहु स्तलम के नाम से जाना जाता है। यहां की राहुकाल पूजा बहुत प्रसिद्ध है और श्रद्धालु विशेष रूप से राहु दोष निवारण के लिए आते हैं। तंजावुर और कुंभकोणम से आसानी से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है।

तमिलनाडु – श्री नागनाथस्वामी केतु मंदिर

कीझापेरुम्पल्लम स्थित यह मंदिर केतु भगवान को समर्पित है। लोग यहां राहु-केतु दोष से मुक्ति के लिए विशेष पूजा करते हैं। तमिलनाडु से बस या गाड़ी के जरिए मंदिर तक पहुंचा जा सकता है।

तेलंगाना – राहु-केतु मंदिर

तेलंगाना में स्थित यह मंदिर शांत माहौल और राहु दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु यहां विशेष पूजा कर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं।  बस, टैक्सी या गाड़ी से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

महाराष्ट्र – राहुरी राहु केतु मंदिर

महाराष्ट्र के राहुरी में स्थित यह मंदिर राहु और केतु की पूजा के लिए जाना जाता है। खासकर राहुकाल में यहां पूजा करने का महत्व बढ़ जाता है। अहमदनगर जिले से गाड़ी के माध्यम से मंदिर तक आसानी से जाया जा सकता है।

उत्तराखंड – अंडिर राहु मंदिर

उत्तराखंड के अंडिर में स्थित यह मंदिर शांत वातावरण और राहु दोष निवारण पूजा के लिए प्रसिद्ध है। सालभर श्रद्धालु यहां पूजा और ध्यान के लिए आते हैं। अंडिर तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है।  

