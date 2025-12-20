फिल्म इंडस्ट्री से फिर आई बुरी खबर, मशहूर एक्टर का 69 साल की उम्र में हुआ निधन

नारी डेस्क: आज सुबह-सुबह फिल्म इंडस्ट्री से एक दुख भरी खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम एक्टर-डायरेक्टर श्रीनिवासन का शनिवार सुबह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया, वह 69 साल के थे। उन्हें शुक्रवार रात त्रिपुनिथुरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह उनका निधन हो गया।



कन्नूर के रहने वाले श्रीनिवासन पिछले कई सालों से कोच्चि में रह रहे थे। एक्टिंग के अलावा, वह एक डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर, डबिंग आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने 1976 में 'मणिमुझक्कम' से डेब्यू करते हुए 200 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। उनके दो बेटे, विनीत श्रीनिवासन और ध्यान श्रीनिवासन भी एक्टर हैं।