हॉलीवुड के मशहूर Actor का 31 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, मां ने बेटे के बारे में लिखा...

नारी डेस्क : हॉलीवुड इंडस्ट्री में अचानक शोक की लहर फैल गई है। मशहूर एक्टर विलियम रश का 31 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विलियम के निधन की जानकारी उनकी सुपरस्टार मां डेबी रश ने खुद सोशल मीडिया पर साझा की। डेबी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटे की तस्वीर के साथ भावुक नोट लिखा और फैंस से प्रार्थना करने की अपील की।

डेबी रश ने क्या लिखा

डेबी ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारे प्यारे बेटे विलियम का 17 दिसंबर को निधन हो गया। हमारा परिवार पूरी तरह टूट गया है। इस गहरे दुख को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। हमारे सबसे मुश्किल समय में भी विलियम ने हमें सबसे अनमोल तोहफा दिया। अंगदान करके उसने दूसरे परिवारों को उम्मीद और जीवन दिया। उसकी दयालुता और प्रेम हमारी विरासत का हिस्सा हमेशा रहेंगे। कृपया इस मुश्किल घड़ी में हमारे लिए प्रार्थना करें। विलियम को हमेशा याद किया जाएगा।

विलियम रश कौन थे

विलियम ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरीज़ से की थी। उन्होंने ‘वॉटरलू रोड’ में जोश स्टीवेन्सन की भूमिका निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। वर्ष 2016 में उन्होंने ‘एक्स फैक्टर’ में भी ऑडिशन दिया। विलियम की मां डेबी रश हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने ‘कोरोनेशन स्ट्रीट’ में एक दशक तक काम किया। इसी शो में विलियम भी नजर आ चुके हैं।

फैंस का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर विलियम रश के फैंस उनकी पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विलियम के अंगदान करने की जानकारी ने भी लोगों के दिलों को छू लिया है। विलियम रश का जाना न केवल उनके परिवार बल्कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा नुकसान है।