45 की श्वेता तिवारी ने घटा दी 15 साल उम्र! शर्ट–पैंट में गिराईं बिजलियां, जवानी देख फैंस हुए दीवाने

नारी डेस्क: टीवी दुनिया की क्वीन श्वेता तिवारी एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। 45 साल की उम्र में भी उनका स्टाइल, फिटनेस और ग्लैमरस लुक देखकर फैंस हैरान हैं। उनका नया फोटोशूट ऐसा है जिसे देखकर लोग कहना बंद नहीं कर पा रहे "उम्र बढ़ नहीं रही, उल्टी कम हो रही है!"

स्टाइलिश फोटोशूट ने जीता दिल

श्वेता तिवारी हमेशा से अपनी फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सच में कमाल कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनकी ताज़ा तस्वीरों ने साबित कर दिया कि दो बच्चों की मां होने के बावजूद उनका स्टाइल नई जनरेशन की एक्ट्रेसेस को टक्कर देता है। उनकी फिगर, कॉन्फिडेंस और अदाएं देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता।

हरे रंग की पैंट और शानदार एक्सप्रेशन

फोटोशूट में श्वेता हरे रंग की पैंट पहने नजर आईं और उनका यह लुक वाकई लोगों के दिलों पर छा गया। कैमरे के सामने उनकी कातिलाना अदाएं और स्मूद एक्सप्रेशन इतने खूबसूरत थे कि फैंस की नजरें उन पर टिक गईं। हर तस्वीर में उनका एटीट्यूड और कमाल का पोज़ साफ दिख रहा है।

प्रिंटेड शर्ट ने बढ़ाया लुक का ग्लैमर

श्वेता ने मस्टर्ड येलो रंग की प्रिंटेड शर्ट पहनी, जिस पर ग्रीन स्क्वायर डिज़ाइन और लाइट शेड के पैटर्न थे। शर्ट के बटन ओपन छोड़कर उन्होंने एक डीप वी–नेकलाइन जैसा लुक बनाया, जो बेहद स्टाइलिश दिखा। बाजू ऊपर चढ़ाकर श्वेता ने कैजुअल और ग्लैम दोनों वाइब्स एक साथ बखूबी दिखाईं।

हाई-वेस्ट फ्लेयर्ड पैंट्स में कूल स्टाइल

शर्ट के भारी प्रिंट को बैलेंस करने के लिए उन्होंने हाई-वेस्ट ग्रीन फ्लेयर्ड पैंट्स चुनीं। शर्ट को टक-इन कर पहनने से उनका लुक और भी शार्प नजर आया। इस कॉम्बिनेशन ने उनके लुक में मॉर्डन और क्लासी टच जोड़ दिया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया।

जूलरी को रखा सिंपल, पर स्टाइलिश

जूलरी के मामले में भी श्वेता सटीक रहीं। उन्होंने सिर्फ गोल्डन कंगन-स्टाइल ब्रेसलेट और गोल्डन ईयररिंग्स पहने, जिनसे उनका लुक ओवर नहीं हुआ बल्कि और एलेगेंट लगने लगा। कम से कम जूलरी, लेकिन मैक्सिमम इम्पैक्ट यही उनका फॉर्मूला रहा।

हेयर-मेकअप ने बनाया लुक ऑन-पॉइंट

उनका मेकअप बेहद फ्लॉलेस था। ग्लॉसी ब्राउन लिप्स, शिमरी स्मोकी आइज़ और वेवी ओपन हेयर ने उनके लुक को यंग, फ्रेश और ग्लैमरस बनाकर रख दिया। मेकअप ने उनकी नैचुरल ब्यूटी को उभारा और उम्र की हर लकीर गायब कर दी।

फैंस बोले—“बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत!”

फैंस ने श्वेता तिवारी की जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा—"ये सच में 40 प्लस हैं?" दूसरा कमेंट आया—"आप अपनी बेटी से भी ज्यादा ग्लैमरस लग रही हो।" और किसी ने उन्हें "भारतीय बेबी डॉल" तक कह दिया।