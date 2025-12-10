जानिए घर की तुलसी में कौन से बदलाव लाते हैं सुख-शांति और कौन से परेशानियां

नारी डेस्क: तुलसी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय बताया गया है। घर में हरा-भरा तुलसी का पौधा सिर्फ शांति और सकारात्मकता ही नहीं देता, बल्कि कई तरह के संकेत भी देता है कभी शुभ तो कभी अशुभ। तुलसी के पौधे में होने वाले बदलावों को पहचानकर आप घर की ऊर्जा और वास्तु के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं।

तुलसी क्यों मानी जाती है खास?

तुलसी सामान्य पौधा नहीं है। धार्मिक मान्यताओं से लेकर ज्योतिष और आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि जिस घर में रोज तुलसी की पूजा होती है, वहां माँ लक्ष्मी का वास रहता है और घर में पवित्रता बनी रहती है। तुलसी की स्थिति देखकर आने वाली खुशियों या परेशानियों के संकेत भी मिलते हैं।

तुलसी के शुभ संकेत

पौधा हरा-भरा और ताज़गी से भरपूर हो

यदि घर में तुलसी पूरी तरह हरी-भरी, मजबूत और सुगंधित है, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। संकेत: घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार

पौधा तेजी से बढ़ना और नए फूल आना

अगर तुलसी लगातार बढ़ रही है, नई पत्तियां और फूल आ रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। संकेत: नए अवसर आने वाले हैं, खुशहाली बढ़ेगी परिवार में उन्नति होगी तुलसी के अशुभ संकेत।

पौधा अचानक सूखना

यदि बिना वजह तुलसी का पौधा सूखने लगे, पत्ते झड़ने लगें या शाखाएं कमजोर हो जाएं, तो इसे अशुभ माना जाता है। संकेत: आर्थिक नुकसान, परिवार में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें।

पौधा बार-बार सूख जाना

अगर आप नई तुलसी लाते हैं और वह भी बार-बार सूख जाती है, तो यह किसी गंभीर वास्तु दोष या पितृ दोष का संकेत हो सकता है।

उपाय

तुलसी की नियमित देखभाल करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें। तुलसी के पास साफ-सफाई और सकारात्मक माहौल बनाए रखें।

तुलसी का पौधा आपके घर की ऊर्जा का दर्पण माना जाता है। इसका बढ़ना, फूल आना या बार-बार सूखना हर बदलाव कोई न कोई संदेश देता है। यदि तुलसी प्रसन्न है और हरी-भरी है, तो घर में शुभता बढ़ती है। अगर इसमें समस्या आ रही है, तो समय रहते सतर्क होकर उपाय करना चाहिए।