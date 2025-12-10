13 DECSATURDAY2025 8:19:14 PM
Nari

जानिए घर की तुलसी में कौन से बदलाव लाते हैं सुख-शांति और कौन से परेशानियां

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Dec, 2025 02:46 PM
जानिए घर की तुलसी में कौन से बदलाव लाते हैं सुख-शांति और कौन से परेशानियां

नारी डेस्क: तुलसी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय बताया गया है। घर में हरा-भरा तुलसी का पौधा सिर्फ शांति और सकारात्मकता ही नहीं देता, बल्कि कई तरह के संकेत भी देता है कभी शुभ तो कभी अशुभ। तुलसी के पौधे में होने वाले बदलावों को पहचानकर आप घर की ऊर्जा और वास्तु के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं।

तुलसी क्यों मानी जाती है खास?

तुलसी सामान्य पौधा नहीं है। धार्मिक मान्यताओं से लेकर ज्योतिष और आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि जिस घर में रोज तुलसी की पूजा होती है, वहां माँ लक्ष्मी का वास रहता है और घर में पवित्रता बनी रहती है। तुलसी की स्थिति देखकर आने वाली खुशियों या परेशानियों के संकेत भी मिलते हैं।

Kartik Maas 2024: रविवार को क्यों नहीं तोड़ते तुलसी के पत्ते? जल चढ़ाते हुए जरूर बोले ये मंत्र

तुलसी के शुभ संकेत

पौधा हरा-भरा और ताज़गी से भरपूर हो

यदि घर में तुलसी पूरी तरह हरी-भरी, मजबूत और सुगंधित है, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। संकेत: घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि,  स्वास्थ्य में सुधार

PunjabKesari

पौधा तेजी से बढ़ना और नए फूल आना

अगर तुलसी लगातार बढ़ रही है, नई पत्तियां और फूल आ रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। संकेत: नए अवसर आने वाले हैं, खुशहाली बढ़ेगी परिवार में उन्नति होगी तुलसी के अशुभ संकेत।

पौधा अचानक सूखना

यदि बिना वजह तुलसी का पौधा सूखने लगे, पत्ते झड़ने लगें या शाखाएं कमजोर हो जाएं, तो इसे अशुभ माना जाता है। संकेत: आर्थिक नुकसान, परिवार में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें।

पौधा बार-बार सूख जाना

अगर आप नई तुलसी लाते हैं और वह भी बार-बार सूख जाती है, तो यह किसी गंभीर वास्तु दोष या पितृ दोष का संकेत हो सकता है।

उपाय

तुलसी की नियमित देखभाल करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें। तुलसी के पास साफ-सफाई और सकारात्मक माहौल बनाए रखें।

घर में लगाया है तुलसी का पौधा तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज

तुलसी का पौधा आपके घर की ऊर्जा का दर्पण माना जाता है। इसका बढ़ना, फूल आना या बार-बार सूखना हर बदलाव कोई न कोई संदेश देता है। यदि तुलसी प्रसन्न है और हरी-भरी है, तो घर में शुभता बढ़ती है। अगर इसमें समस्या आ रही है, तो समय रहते सतर्क होकर उपाय करना चाहिए।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it